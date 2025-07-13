Вражеские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 12 июля российские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют 1033930 человек.
За сутки 12 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 32 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1033930 (+1240) человек ликвидировано
- танков ‒ 11016 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22983 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 30243 (+49)
- РСЗО ‒ 1438 (+1)
- средства ПВО ‒ 1194 (+1)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45511 (+263)
- крылатые ракеты ‒ 3491 (+32)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54923 (+101)
- специальная техника ‒ 3929 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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