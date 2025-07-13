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Вражеские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 374 просмотра

За сутки 12 июля российские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют 1033930 человек.

Вражеские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты за сутки - Генштаб

За сутки 12 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 32 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1033930 (+1240) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11016 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 22983 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 30243 (+49)
          • РСЗО ‒ 1438 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1194 (+1)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45511 (+263)
                    • крылатые ракеты ‒ 3491 (+32)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54923 (+101)
                            • специальная техника ‒ 3929 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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