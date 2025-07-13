Вражеские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты за сутки - Генштаб

За сутки 12 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 32 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1033930 (+1240) человек ликвидировано

танков ‒ 11016 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 22983 (+3)

артиллерийских систем ‒ 30243 (+49)

РСЗО ‒ 1438 (+1)

средства ПВО ‒ 1194 (+1)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45511 (+263)

крылатые ракеты ‒ 3491 (+32)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54923 (+101)

специальная техника ‒ 3929 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения