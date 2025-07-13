Ворожі війська втратили 1240 солдатів та 32 крилаті ракети за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 12 липня російські війська втратили 1240 солдатів та 32 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно становлять 1033930 осіб.
За добу 12 липня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 32 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1033930 (+1240) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11016 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22983 (+3)
- артилерійських систем ‒ 30243 (+49)
- РСЗВ ‒ 1438 (+1)
- засоби ППО ‒ 1194 (+1)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45511 (+263)
- крилаті ракети ‒ 3491 (+32)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54923 (+101)
- спеціальна техніка ‒ 3929 (0)
Дані уточнюються.
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