Ворожі війська втратили 1240 солдатів та 32 крилаті ракети за добу - Генштаб

За добу 12 липня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 32 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1033930 (+1240) осіб ліквідовано

танків ‒ 11016 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 22983 (+3)

артилерійських систем ‒ 30243 (+49)

РСЗВ ‒ 1438 (+1)

засоби ППО ‒ 1194 (+1)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45511 (+263)

крилаті ракети ‒ 3491 (+32)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54923 (+101)

спеціальна техніка ‒ 3929 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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