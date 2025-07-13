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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ворожі війська втратили 1240 солдатів та 32 крилаті ракети за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 902 перегляди

За добу 12 липня російські війська втратили 1240 солдатів та 32 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно становлять 1033930 осіб.

Ворожі війська втратили 1240 солдатів та 32 крилаті ракети за добу - Генштаб

За добу 12 липня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 32 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1033930 (+1240) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11016 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22983 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 30243 (+49)
          • РСЗВ ‒ 1438 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1194 (+1)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45511 (+263)
                    • крилаті ракети ‒ 3491 (+32)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54923 (+101)
                            • спеціальна техніка ‒ 3929 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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