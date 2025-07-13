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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Понад 60 атак на Покровському напрямку зупинили українські оборонці: ворог завдавав повітряних ударів, намагаючись наступати

Київ • УНН

 • 928 перегляди

За минулу добу зафіксовано 200 бойових зіткнень. Ворог завдав 100 авіаційних ударів та скинув 179 керованих бомб, залучивши 3956 дронів-камікадзе.

Понад 60 атак на Покровському напрямку зупинили українські оборонці: ворог завдавав повітряних ударів, намагаючись наступати

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинув 179 керованих бомб та залучивши для ураження 3956 дронів-камікадзе. У той же час бійці ЗСУ здійснювали атаки по зосередженню особового складу і техніки російських окупантів, зокрема під уларом - пункт управління зс рф.

Передає УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

1236-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Згідно зі звітом Генштабу за вчора загалом зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного удару та 100 авіаційних ударів, скинув 179 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5635 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3956 дронів-камікадзе.

- ідеться у звіті.

Населені пункти, що постраждали від дій агресора:

  • Бояро-Лежачі (Сумської області);
    • Шостка (Сумської області);
      • Хомине (Сумської області);
        • Лісне (Харківської області);
          • Вільхуватка (Харківської області);
            • Чарівне, Запорізької області;
              • Новоандріївка, Запорізької області;
                • Плавні, Запорізької області;
                  • Приморське Запорізької області;
                    • Козацьке, Запорізької області;

                      За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, один пункт управління та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

                      На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

                      Відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 38 керованих бомб, здійснив 323 обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

                      На Південно-Слобожанському напрямку

                      Від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.

                      На Куп’янському напрямку 

                      Минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

                      На Лиманському напрямку ворог 

                      Ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка.

                      На Сіверському напрямку

                      Українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

                      На Краматорському напрямку

                      Зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

                      На Торецькому напрямку

                      Ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

                      На Покровському напрямку

                      Бійці ЗСУ зупинили 61 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка.

                      На Новопавлівському напрямку

                       Сили оборони відбили 12 атак противника у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

                      На Оріхівському напрямку

                       ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

                      На Придніпровському напрямку 

                      агресор провів дев’ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.  

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                      Ігор Тележніков

                      Ігор Тележніков

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                      Gas TTF
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