Бойцы "Альфы" СБУ за неделю уничтожили 2 тысячи россиян дронами
Киев • УНН
Операторы FPV-дронов Центра спецопераций "Альфа" СБУ ликвидировали около 2 тысяч захватчиков за неделю. Ни одно укрытие врага больше не гарантирует безопасности.
За последнюю неделю операторы FPV-дронов Центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили около 2 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Для врага это означает одно: ни одна посадка, окоп или укрытие больше не гарантируют безопасности. Украинские спецназовцы находят цели и наносят удары быстро и точно
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УНН сообщал, что Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили в Донецкой области российский инженерный полк, который строил "линию Суровикина".
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