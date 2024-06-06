Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  12076 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  33422 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  45546 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  50968 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79404 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81784 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120065 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116745 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
5 июня 2024, 09:53  •  117536 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Служба безопасности Украины объявила подозрение двум высокопоставленным российским чиновникам, Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову - их обвиняют в распространении российской пропаганды и оправдании войны.

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СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Два человека получили ранения в результате обстрела российскими войсками села Приозерное Херсонской области 6 июня.

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Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о введении медицинского самоуправления в Украине.

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Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Посредника привлекут к ответственности за предоставление поддельных справок о воинском учете транспортных средств, которые он предоставлял юридическим лицам для переоформления автомобилей.

Криминал и ЧП •   •  5395 просмотра
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Венгрия примет участие в саммите мира по Украине в Швейцарии на уровне министров иностранных дел, несмотря на отсутствие россии, выразив "сожаление" по этому поводу.

Война •   •  7207 просмотра
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Глава Минсреды об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Подрыв врагом Каховской гидроэлектростанции, ставший крупнейшим актом экоцида со времен Второй мировой войны, приведший к потере 50% затопленных лесов, уничтожению эндемичных видов животных и оставивший 880 000 украинцев без доступа к питьевой воде, нанес ущерб в 146 миллиардов гривен.

Общество •   •  9072 просмотра
Глава Минсреды об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

российские беспилотники атаковали Славянск в Донецкой области утром, причинив вред частному дому и автомобилям, но обошлось без жертв.

Война •   •  8783 просмотра
Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Верховная Рада разрешила Государственной службе специальной связи закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд Сил обороны во время военного положения.

Война •   •  9305 просмотра
Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Служба безопасности Украины должна ввести санкции в отношении компаний Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые сотрудничают с подпавшими под санкции предприятиями с российскими корнями.

Экономика •   •  30485 просмотра
Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности