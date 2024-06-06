Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Бюро экономической безопасности 31 мая сообщило о разоблачении действующих и бывших сотрудников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн. Таможенники на основании ложных документов выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции. "Пятерым участникам указанной схемы уже сообщено о подозрении, досудебное расследование продолжается", – отметили в БЭБ.

Это расследование - верхушка айсберга, ведь БЭБ уже более года занимается системными нарушениями таможни, однако, учитывая объем экспорта, необходима слаженная работа нескольких государственных органов.

С начала 2024 года из Украины было экспортировано 31,36 млн тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью почти 300 млрд грн. По оценкам экспертов, из них более 1,6 млн тонн, то есть на 16,18 млрд грн, составляют так называемые рисковые операции.

В 2023-м этот показатель был на уровне 50% и составлял 64 млн тонн (данные в соответствии со статистическими отчетами Гостаможслужбы). Тогда за 9 месяцев аналитики Бюро экономической безопасности обнаружили, что рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн. Это более 20% от общего количества.

Специалисты объясняют тенденцию уменьшения "черного" экспорта несколькими факторами. В частности, это активизация правоохранителей и государственных структур, а также связанные с ней изменения в работе рисковых экспортеров.

Сейчас большинство из них действуют по схеме "комитент – комиссионер". Она заключается во включении в цепочку комиссионера. То есть компании, которая предоставляет услуги только по обеспечению экспорта. Тогда как все материальные и финансовые обязательства возлагаются на комитента, например, производителя продукции.

Еще одна схема, по которой сейчас происходит "черный" экспорт зерна – это использование поддельных документов от неплательщика налога на добавленную стоимость на созданные "фиктивные" предприятия. Компания пополняет специальный счет наличными средствами (14%), за счет чего формируется регистрационный лимит по НДС и осуществляется регистрация налоговых накладных на экспортера сельскохозяйственной продукции.

При таких условиях оценить реальные убытки государства можно будет только в конце года.

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Что такое "черный" экспорт зерна?

По мнению специалистов Бюро экономической безопасности, которое вместе с таможней и ГНС должно бороться с "черным" экспортом зерна, одним из самых распространенных методов недобросовестных экспортеров является использование рисковых предприятий. Они заранее создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.

То есть, аграрии выращивают зерно и за наличные продают компаниям, оформленным на подставных лиц и не занимающимся постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не подают документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях притворных производителей.

После того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному покупателю. В результате валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры являются фиктивными.

Обычно конечным покупателем зерна является компания-нерезидент, которая передает средства за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.

Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае, и импортирует в Украину, чтобы потом реализовать его за наличные и продать другим предприятиям налоговый кредит.

Наглядный пример

Еще в январе 2021 года в поле зрения правоохранителей попал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

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Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней в частности фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП".

С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Как государство борется с "черным" экспортом зерна?

Еще в сентябре 2022 года в то время заместитель директора БЭБ Виталий Гагач подписал меморандум о сотрудничестве между БЭБ и налоговой и таможенной службами. Согласно документу, эти органы должны в кооперации контролировать экспорт зерна, противодействовать схемам уклонения от уплаты налогов, невозврату валютной выручки и бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Сотрудничество заключалось в том, что предприятие-экспортер должно было подать на таможню предварительную таможенную декларацию. Таможня предоставляла эти данные налоговой, проверявшей фирму. Если экспортер, например, не имел сотрудников, земель, складов, банковских счетов, не платил налоги, то есть имел признаки фиктивности, налоговая посылала эту информацию в таможню и БЭБ.

На основе этих данных Бюро экономической безопасности должно было проводить обыски и арестовать зерно. Поскольку контроль на переосмотр зерна, осмотры или обыски являются одними из главных инструментов в этой работе.

Однако есть нюанс: как и в алгоритме, утвержденном в упоминаемом меморандуме, так и во время аналитической работы БЭБ использует данные ГНС. В том числе и для определения рисковых экспортеров. Поэтому, если вдруг Даниил Гетманцев или налоговая не захотят - БЭБ не увидит. И наоборот - компанию могут очень быстро поставить в риск и отправить на БЭБ, который должен будет отрабатывать ее уже в рамках уголовного производства. Комиссия по рискам ГНС каждый день мониторит экспорт, считает уплаты, наличие прихода и информирует БЭБ с целью ареста зерна перед выездом.

По словам бывшего заместителя директора БЭБ Виталия Гагача, менее чем за год БЭБ отработало более 1300 компаний, осуществляющих рисковые операции по экспорту сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения.

Еще одна попытка депутатов решить проблему

В начале 2023 года Бюро экономической безопасности разоблачили десяток чиновников ГМС и Одесской таможни, причастных к схемам по хищению средств на экспорте украинского зерна. Виталий Гагач комментировал тогда, что, по информации БЭБ, в августе-сентябре 2022 года фиктивные компании вывезли более 1 млн тонн зерна сомнительного происхождения через мощности зерновых терминалов в портах Большой Одессы. На тот момент порты только заработали в рамках "зернового коридора".

Эта история заставила власти искать способы решения проблемы. Результатом этих поисков стало принятие 12 января парламентом закона, который ввел режим экспортного обеспечения. Разрешение на экспорт зерна должно было предоставляться только плательщикам НДС. Чтобы вывезти товар за границу, им сначала нужно было зарегистрировать налоговую накладную. Однако не по ставке 0% (как для экспортных операций), а по ставке 14% – ставка НДС для внутренней продажи зерна, кукурузы и ячменя. Но закон так и не заработал, ведь профильный комитет Гетманцева свою же инициативу и похоронил.

Впоследствии произошло еще одно провальное изменение правил экспорта агропродукции. По новому порядку, экспортировать ее могли только экспортеры, включенные в Государственный аграрный реестр, или компании, получившие лицензию на такой экспорт.

Попытку перекрыть "кэшовикам" доступ к экспорту предпринимал и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Именно через этот регион проходит почти 75% украинского экспорта.

Был опубликован приказ Одесской ОВА №19, целью которого было противодействовать торговле "серым" зерном. В частности, он требовал от экспортеров того, что должен был бы сделать принятый в январе закон: подавать налоговые накладные вместе с таможенной декларацией за десять дней до погрузки продукции на судно. Однако, несмотря на действенность, такая мера не могла быть постоянной.

Поэтому, в начале мая Верховная Рада наконец приняла законы о борьбе с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки. Проектами законов 10168-2 и 10169-2 предусматривается внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно совершенствования осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров, предлагается ввести механизмы, которые минимизируют возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции, что обеспечит большие валютные поступления в государство и положительно будет влиять на стабильность национальной валюты.

Почему система не работает?

Валютным надзором за экспортерами в Украине занимаются банки, Государственная таможенная служба, налоговая служба и Нацбанк. Когда украинская компания отгружает товар нерезиденту, таможня сообщает об этом обслуживающему ее банку. Тогда банк начинает отсчет 180 дней, в течение которых на счета его клиента должна поступить валюта.

Если этого не происходит, банк сообщает об этом НБУ, который направляет информацию в налоговую службу, чтобы та провела проверку и наказала нарушителя или направила информацию в БЭБ.

Однако, когда информация о нарушениях доходит до БЭБ, проверять часто некого: компании закрываются, не возвращая валюту за экспорт и не платя никаких налогов.

В этой ситуации должна была бы срабатывать таможня, но там жалуются, что не имеют достаточных полномочий, а значит - проверяют исключительно соответствие документов. Тогда как происхождение того же самого зерна их не слишком беспокоит. Как результат - "черное" зерно выходит из страны легально, нанося бюджету многомиллиардные убытки.

В свою очередь зарегулирование сферы и проблемы с администрированием НДС заставляют "белых" производителей переходить в "тень".

В придачу - законодательные пробелы, отсутствие эффективного взаимодействия между регуляторами, контролирующими и правоохранительными органами и коррупционная составляющая.