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Более половины крупных озер мира высыхают из-за изменения климата

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Более половины крупных озер и водохранилищ в мире уменьшилось с начала 1990-х годов. Главная причина - изменение климата. Данная тенденция усиливает беспокойство относительно воды для сельского хозяйства, гидроэнергетики и потребления людьми, показало исследование, опубликованное в четверг, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Группа международных исследователей сообщила, что некоторые из важнейших в мире источников пресной воды – от Каспийского моря между Европой и Азией до озера Титикака в Южной Америке – теряют воду с совокупной скоростью около 22 гигатонн в год в течение почти трех десятилетий. Это примерно в 17 раз превышает объем озера Мид, крупнейшего водоема Соединенных Штатов.

Гидролог из Университета Вирджинии Фанфан Яо, который возглавлял исследование в журнале Science, отметил, что 56% уменьшения количества природных озер вызвано в большинстве  потеплением климата, но и потребление человечеством также повлияло на это. 

Климатологи в целом считают, что засушливые территории мира станут суше в результате изменения климата, а влажные – еще влажнее, но данное исследование выявило значительные потери воды даже во влажных регионах. «Это не следует игнорировать», — сказал Яо.

Справочно

Ученые оценили почти 2000 крупных озер с помощью спутниковых измерений в сочетании с климатическими и гидрологическими моделями.

Они обнаружили, что нерациональное использование человеком, изменения количества осадков и стока, образование осадков и повышение температуры привели к снижению уровня озер во всем мире, причем с 1992 по 2020 год в 53% озер наблюдалось снижение.

Почти 2 миллиарда человек, живущих в бассейне высыхающего озера, пострадали напрямую, и многие регионы в последние годы столкнулись с нехваткой воды.

Исследование показало, что нерациональное использование человеком высушило озера, такие как Аральское море в Центральной Азии и Мертвое море на Ближнем Востоке, а озера в Афганистане, Египте и Монголии пострадали от повышения температуры, что может увеличить потерю воды в атмосферу.

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