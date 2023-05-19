Більше половини великих озер світу висихають через зміну клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Більш ніж половина великих озер і водосховищ у світі зменшилася з початку 1990-х років. Головна причина - зміна клімату. Дана тенденція посилює занепокоєння щодо води для сільського господарства, гідроенергетики та споживання людьми, показало дослідження, опубліковане в четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Група міжнародних дослідників повідомила, що деякі з найважливіших у світі джерел прісної води – від Каспійського моря між Європою та Азією до озера Тітікака в Південній Америці – втрачають воду із сукупною швидкістю близько 22 гігатонн на рік протягом майже трьох десятиліть. Це приблизно в 17 разів перевищує обсяг озера Мід, найбільшої водойми Сполучених Штатів.
Гідролог з Університету Вірджинії Фанфан Яо , який очолював дослідження в журналі Science, зазначив, що 56% зменшення кількості природних озер викликано у більшості потеплінням клімату, але й споживання людством також вплинуло на це.
Кліматологи загалом вважають, що посушливі території світу стануть сухішими внаслідок зміни клімату, а вологі – ще вологішими, але дане дослідження виявило значні втрати води навіть у вологих регіонах. «Це не слід ігнорувати», — сказав Яо.
Довідково
Вчені оцінили майже 2000 великих озер за допомогою супутникових вимірювань у поєднанні з кліматичними та гідрологічними моделями.
Вони виявили, що нераціональне використання людиною, зміни кількості опадів і стоку, утворення опадів і підвищення температури призвели до зниження рівня озер у всьому світі, причому з 1992 по 2020 рік у 53% озер спостерігалося зниження.
Майже 2 мільярди людей, які живуть у басейні висихаючого озера, постраждали безпосередньо, і багато регіонів останніми роками зіткнулися з нестачею.
Дослідження виявило, що нераціональне використання людиною висушило озера, такі як Аральське море в Центральній Азії та Мертве море на Близькому Сході, а озера в Афганістані, Єгипті та Монголії постраждали від підвищення температури, що може збільшити втрату води в атмосферу.