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Белый дом: информаторы по делу о разговоре президентов США и Украины не повредят Трампу

Киев • УНН

 • 15848 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Рассказ второго сотрудника американской разведки, который проинформировал генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона о разговоре американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не сможет поколебать уверенность в том, что глава вашингтонской администрации не сделал ничего плохого. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении прессекретар Белого дома Стефани Гришэм, передает УНН.

Белый дом: информаторы по делу о разговоре президентов США и Украины не повредят Трампу

“Не имеет значения, сколько людей решили назвать себя информаторами по одному и тому же телефонному разговору — разговор президента уже опубликован (в виде стенограммы). Это не меняет тот факт, что он (Трамп) не сделал ничего плохого”, — отметила она.

Как ранее сообщал УНН, второй неназванный сотрудник американской разведки, который “имеет данные из первых рук о некоторых предположениях, высказанных в жалобе первого информатора”, хочет свидетельствовать в Конгрессе США. По словам юриста, который рассказал эту информацию, разведчик уже поделился своими соображениями с Аткинсоном, однако до сих пор он не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, занимающихся проведением расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

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The New York Times в пятницу, сославшись на анонимные источники, сообщила, что второй сотрудник разведки обдумывает, подать свою собственную жалобу и дать показания Конгресса. Заид заявил, что не знает, есть ли другой источник, которого он представляет, лицом, описанной The New York Times.

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