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Білий дім: інформатори у справі про розмову президентів США й України не зашкодять Трампу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Розповідь другого співробітника американської розвідки, який поінформував генерального інспектора розвідувального співтовариства США Майкла Аткінсона про розмову американського і українського лідерів Дональда Трампа і Володимира Зеленського, не зможе похитнути впевненість в тому, що глава вашингтонської адміністрації не зробив нічого поганого. Про це йдеться в поширеному в неділю письмовій заяві прессекретаря Білого дому Стефані Грішем, передає УНН.

Білий дім: інформатори у справі про розмову президентів США й України не зашкодять Трампу

“Не має значення, скільки людей вирішили назвати себе інформаторами щодо однієї й тієї ж телефонної розмови — розмова президента вже опублікована (у вигляді стенограми). Це не змінює той факт, що він (Трамп) не зробив нічого поганого”, — зазначила вона.

Як раніше повідомляв УНН, другий неназваний співробітник американської розвідки, який “має дані з перших рук щодо деяких припущень, висловлених у скарзі першого інформатора” хоче свідчити у Конгресі США. За словами юрист, що розповів цю інформацію, розвідник вже поділився своїми міркуваннями з Аткінсоном, проте до цього часу він не спілкувався з представниками комітетів Палати представників Конгресу США, що займаються проведенням розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський у інтерв’ю японським ЗМІ повідомив, що “Трамп не висував йому умов”

The New York Times в п’ятницю, пославшись на анонімні джерела, повідомила, що другий співробітник розвідки обмірковує, чи подати свою власну скаргу і дати свідчення Конгресу. Заїд заявив, що не знає, чи є другий інформатор, якого він представляє, особою, описаною The New York Times.

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