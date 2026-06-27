Беспилотники атаковали российский Волгоград: пострадал стратегический завод "Баррикады" - СМИ

В ночь на субботу, 27 июня, российский город волгоград подвергся атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удар БпЛА, вероятно, попал завод "Барикады".

волгоград прикурен. Завод "Барикады" - это одно из старейших и крупнейших предприятий волгограда, занимающееся тяжелым машиностроением, производством артиллерийских систем, специальной техники и вооружения - говорится в одном из постов.

Напомним

В конце мая в волгограде беспилотник повредил дом в двух километрах от оборонного предприятия Титан-Барикады.

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