Байден проводит самую масштабную реформу экспорта оружия за десятилетие

Чтобы ограничить использование гражданского оружия американского производства в преступлениях и нарушениях прав человека за рубежом, администрация Байдена потребует от экспортеров лучшей проверки своих клиентов и усиления продаж в 36 стран. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Новые правила - самые строгие за последние десятилетия - также сокращают продолжительность экспортных лицензий с четырех лет до одного и дают Государственному департаменту больше полномочий блокировать продажи.

План был разработан в результате проверки департаментом поддержки американской оружейной промышленности - процесса, который начался после прошлогоднего расследования Bloomberg News, которое связало рекордный экспорт гражданского оружия с более высоким уровнем преступности, связанной с оружием в таких странах, как Гватемала, Бразилия и Канада.

Расследование задокументировало, как законно экспортированное оружие использовалось в преступлениях, начиная от резни в дошкольном учреждении в Таиланде в 2022 году до убийства в августе прошлого года главного кандидата в президенты Эквадора.

Министерство торговли защищает национальные интересы Америки, затрудняя преступникам, террористам и картелям получить в руки огнестрельное оружие, произведенное в США сказала министр торговли Джина Раймондо.

Для экспортеров оружия новые правила не только сужают потенциальный рынок, они требуют больше проверки клиентов и дополнительных расходов.

Экспортеры должны ежегодно обновлять экспортные лицензии, и во многих странах они должны будут подавать более тщательные заказы на закупку. Они также должны собирать копии паспортов или национальных идентификационных карточек у торговцев оружием и других клиентов, находящихся за рубежом.

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