Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Байден проводит самую масштабную реформу экспорта оружия за десятилетие
В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы
Китай пытался повлиять на выборы в США - Блинкен
Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Из-за российской ракетной атаки по Украине Польша подняла в небо самолеты
На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника
Оккупанты обстреляли Харьков: в больнице повылетали стекла
Враг запустил стратегические бомбардировщики Ту-95 на пусковые рубежи
Посольство Украины в Словакии передаст ГСЧС подводные дроны для разминирования
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Байден проводит самую масштабную реформу экспорта оружия за десятилетие
Администрация Байдена ужесточает правила экспорта гражданского оружия в 36 стран, чтобы предотвратить его использование для совершения преступлений и нарушений прав человека.
В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы
Женщина среднего возраста, пациентка харьковской больницы, была ранена осколками стекла, когда российские ракеты нанесли удар по Салтовскому району, разбив окна в медицинском учреждении.
Китай пытался повлиять на выборы в США - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты имеют доказательства того, что Китай пытался повлиять и, возможно, вмешаться в американские выборы этой осенью, что он считает абсолютно неприемлемым.
Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в 104 километрах от побережья города Тайчжун на Тайване на глубине 20 километров.
Из-за российской ракетной атаки по Украине Польша подняла в небо самолеты
Польша подняла в воздух истребители из-за российской ракетной атаки на Украину, отслеживая ситуацию и принимая необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства.
На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника
Во Львовской области разгорелся скандал, когда зоозащитница из общественной организации "Спасение животных. Харьков" был задержан сотрудниками Территориального центра комплектования во время перевозки животных, что привело к конфликту с работниками центра.
Оккупанты обстреляли Харьков: в больнице повылетали стекла
Российские оккупанты обстреляли Харьков, повредив медицинское учреждение и выбив окна, но жертв нет.
Враг запустил стратегические бомбардировщики Ту-95 на пусковые рубежи
Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома Оленя в России, потенциально вылетев в боевой полет в направлении Саратовской области и Каспийско-Волгодонского региона на стартовых рубежах между 03:00-04:30.
Посольство Украины в Словакии передаст ГСЧС подводные дроны для разминирования
Посольство Украины в Словакии приобрело 4 подводных дрона для разминирования, которые будут переданы Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям для обезвреживания взрывоопасных предметов и восстановления украинских водных акваторий.
В Харькове раздаются взрывы
В Харькове раздавались взрывы, когда город попал под вражеский обстрел, а глава областной администрации и мэр подтвердили факт обстрела и призвали жителей оставаться в укрытиях.