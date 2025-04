Австрийский бордель предлагает мужчинам ваучеры в обмен на прививки против COVID-19

Детали

"Funpalast", бордель в Вене, объявил, что они дают мужчинам, которые получают прививки, ваучер на вход в сексуальный "сауна-клуб", а некоторые источники сообщают, что они также предоставляют мужчинам бесплатные 30 минут на сеанс с "дамой на свой выбор". В борделе заявили, что эти усилия были экономической стратегией в ответ на уменьшение количества клиентов из-за низкого уровня вакцинации.

Акция началась 1 ноября, и парням в возрасте от 14 лет разрешено посещать бордель в сопровождении взрослых. Женщин там также рады видеть, но это больше из-за требования австрийского закона о равенстве прав.

Акция будут проходить 5 раз в течение ноября, с целью вакцинации мужчин, а также поощрить их тратить больше денег на бордель.

Добавим

Это не первый случай, когда женщин в секс-торговле используют в обмен. В нескольких кампаниях в Соединенных Штатах за последний год, стриптизерши использовались, чтобы убедить нежелающих избирателей-мужчин проголосовать на выборах.

Избирательная кампания, ориентированная на темнокожих мужчин под названием "Get Ya Booty to the Polls", опубликовала в штате Джорджия рекламу, в которой изображены стриптизерши, которые танцуют, на одной из которых на ее голых ягодицах было написано слово "Голосуй".

Недавняя кампания, так же направлена на чернокожих мужчин, предложила партийные автобусы, оснащенные эротическими танцовщицами, чтобы побудить их проголосовать на референдуме по реформированию полиции в Миннеаполисе, штат Миннесота.

В начале пандемии COVID-19 известный сайт для взрослых PornHub попал в заголовки газет после того, как раздал свою премиальную услугу подписки бесплатно, пытаясь поощрить людей оставаться дома.