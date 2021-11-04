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Австрійський бордель пропонує чоловікам ваучери в обмін на щеплення проти COVID-19

Київ • УНН

 • 47500 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Бордель в Австрії використовує жіночі тіла, як винагороду для чоловіків, які бажають отримати щеплення від COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на видання 4W.

Австрійський бордель пропонує чоловікам ваучери в обмін на щеплення проти COVID-19

Деталі

"Funpalast", бордель у Відні, оголосив, що вони дають чоловікам, які отримують щеплення, ваучер на вхід до сексуального "сауна-клубу", а деякі джерела повідомляють, що вони також надають чоловікам безкоштовні 30 хвилин на сеанс з "дамою на свій вибір". У борделі заявили, що ці зусилля були економічною стратегією у відповідь на зменшення кількості клієнтів через низький рівень вакцинації.

Акція розпочалася 1 листопада, і хлопцям віком від 14 років дозволено відвідувати бордель в супроводі дорослих. Жінок там також раді бачити, але це більше через вимогу австрійського закону про рівність прав.

Акція відбуватимуться 5 разів протягом листопада, з метою вакцинації чоловіків, а також заохотити їх витрачати більше грошей на бордель.

Додамо

Це не перший випадок, коли жінок у секс-торгівлі використовують в обмін. У кількох кампаніях у Сполучених Штатах за останній рік, стриптизерки використовувалися, щоб переконати неохочих виборців-чоловіків проголосувати на виборах.

Виборча кампанія, орієнтована на темношкірих чоловіків під назвою "Get Ya Booty to the Polls", опублікувала в штаті Джорджія рекламу, в якій зображені стриптизерки, що танцюють, на одній з яких на її голих сідницях було написано слово "Голосуй".

Нещодавня кампанія, так само спрямована на чорношкірих чоловіків, запропонувала партійні автобуси, оснащені еротичними танцівницями, щоб заохотити їх проголосувати на референдумі щодо реформування поліції в Міннеаполісі, штат Міннесота.

На початку пандемії COVID-19 відомий сайт для дорослих PornHub потрапив у заголовки газет після того, як роздав свою преміальну послугу передплати безкоштовно, намагаючись заохотити людей залишатися вдома.

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