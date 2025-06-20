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Австралия после испытания приблизилась к запрету соцсетей для подростков

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Австралийское испытание подтвердило технологическую возможность проверки возраста для социальных сетей. Закон, запрещающий доступ лицам до 16 лет, может вступить в силу до конца года.

Австралия после испытания приблизилась к запрету соцсетей для подростков

Первый в мире запрет социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии приблизился к реализации после того, как ключевое испытание показало, что проверка возраста пользователя технологически возможна и может быть интегрирована в сервисы, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выводы стали ударом для владельца Facebook Meta Platforms Inc., TikTok и Snap Inc., которые выступили против спорного законодательства. Некоторые операторы платформ имели сомнения, можно ли надежно установить возраст пользователя с помощью современных технологий.

Результаты поддерживаемого правительством испытания открывают путь к вступлению закона в силу до конца года. Результаты также потенциально позволяют другим юрисдикциям последовать примеру Австралии, на фоне того, как страны по всему миру пытаются найти способы защиты детей от вредоносного контента в Интернете.

"В Австралии можно осуществлять проверку возраста, и она может быть конфиденциальной, надежной и эффективной", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в рамках испытания технологии проверки возраста, организованной правительством, в котором были объявлены предварительные результаты.

Директор проекта испытания Тони Аллен сказал, что "нет существенных технологических барьеров" для того, чтобы остановить детей в возрасте до 16 лет, получающих аккаунты в социальных сетях. "Эти решения технически осуществимы, могут быть гибко интегрированы в существующие сервисы и могут поддерживать безопасность и права детей в Интернете", - сказал он.

В испытании приняли участие более 50 компаний, а Apple Inc. и Google, разработчики самых популярных операционных систем для мобильных телефонов, также вносят свой вклад, сказал Аллен на видеоконференции в пятницу.

Испытание не оценивало общественное признание любой конкретной технологии или связанных с этим расходов. Точность различных методов, например, предельная погрешность для анализа личности, не была предоставлена.

Что предусматривает закон

Согласно новому закону, цифровые платформы, включая Snapchat, Instagram, принадлежащий Meta, и X, будут нести ответственность за соблюдение возрастного ограничения со штрафами до 50 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов) за нарушение.

В Австралии одобрили самый жесткий в мире запрет на соцсети для детей до 16 лет 28.11.24, 17:13 • 19450 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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