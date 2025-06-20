Австралія після випробування наблизилася до заборони соцмереж для підлітків

Перша у світі заборона соціальних мереж для осіб молодше 16 років в Австралії наблизилася до реалізації після того, як ключове випробування показало, що перевірка віку користувача технологічно можлива і може бути інтегрована в сервіси, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Висновки стали ударом для власника Facebook Meta Platforms Inc., TikTok та Snap Inc., які виступили проти спірного законодавства. Деякі оператори платформ мали сумніви, чи можна надійно встановити вік користувача за допомогою сучасних технологій.

Результати підтримуваного урядом випробування відкривають шлях до набрання чинності законом до кінця року. Результати також потенційно дозволяють іншим юрисдикціям наслідувати приклад Австралії, на тлі того, як країни по всьому світу намагаються знайти способи захисту дітей від шкідливого контенту в Інтернеті.

"В Австралії можна здійснювати перевірку віку, і вона може бути конфіденційною, надійною та ефективною", - ідеться у заяві, опублікованій у п'ятницю в межах випробування технології перевірки віку, організованої урядом, у якій було оголошено попередні результати.

Директор проекту випробування Тоні Аллен сказав, що "немає суттєвих технологічних бар'єрів" для того, щоб зупинити дітей віком до 16 років, які отримують акаунти в соціальних мережах. "Ці рішення технічно здійсненні, можуть бути гнучко інтегровані в існуючі сервіси і можуть підтримувати безпеку та права дітей в Інтернеті", - сказав він.

У випробуванні взяли участь понад 50 компаній, а Apple Inc. і Google, розробники найпопулярніших операційних систем для мобільних телефонів, також роблять свій внесок, сказав Аллен на відеоконференції в п'ятницю.

Випробування не оцінювало суспільне визнання будь-якої конкретної технології або пов’язаних з цим витрат. Точність різних методів, наприклад, межа похибки для аналізу особи, не було надано.

Що передбачає закон

Згідно з новим законом, цифрові платформи, включаючи Snapchat, Instagram, що належить Meta, і X, будуть нести відповідальність за дотримання вікового обмеження зі штрафами до 50 мільйонів австралійських доларів (32 мільйони доларів) за порушення.

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