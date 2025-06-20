Австралія після випробування наблизилася до заборони соцмереж для підлітків

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 14182 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:20 • 23751 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
07:30 • 25416 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
06:41 • 24293 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:00 • 24250 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 40185 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 95765 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 95094 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 90755 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 94208 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
59%
749мм
Популярнi новини
Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде20 червня, 01:59 • 28625 перегляди
Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи20 червня, 02:48 • 24266 перегляди
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України06:30 • 17400 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф08:11 • 14216 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго08:27 • 9796 перегляди
Публікації
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 5412 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 14187 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Ексклюзив
08:20 • 23758 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 07:30 • 25425 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 133511 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кіпер Олег Олександрович
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харків
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 52453 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 74718 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 195784 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 268490 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 241624 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
F-35 Lightning II
Нафта
БМ-21 «Град»

Австралія після випробування наблизилася до заборони соцмереж для підлітків

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Австралійське випробування підтвердило технологічну можливість перевірки віку для соціальних мереж. Закон, що забороняє доступ особам до 16 років, може набути чинності до кінця року.

Австралія після випробування наблизилася до заборони соцмереж для підлітків

Перша у світі заборона соціальних мереж для осіб молодше 16 років в Австралії наблизилася до реалізації після того, як ключове випробування показало, що перевірка віку користувача технологічно можлива і може бути інтегрована в сервіси, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Висновки стали ударом для власника Facebook Meta Platforms Inc., TikTok та Snap Inc., які виступили проти спірного законодавства. Деякі оператори платформ мали сумніви, чи можна надійно встановити вік користувача за допомогою сучасних технологій.

Результати підтримуваного урядом випробування відкривають шлях до набрання чинності законом до кінця року. Результати також потенційно дозволяють іншим юрисдикціям наслідувати приклад Австралії, на тлі того, як країни по всьому світу намагаються знайти способи захисту дітей від шкідливого контенту в Інтернеті.

"В Австралії можна здійснювати перевірку віку, і вона може бути конфіденційною, надійною та ефективною", - ідеться у заяві, опублікованій у п'ятницю в межах випробування технології перевірки віку, організованої урядом, у якій було оголошено попередні результати.

Директор проекту випробування Тоні Аллен сказав, що "немає суттєвих технологічних бар'єрів" для того, щоб зупинити дітей віком до 16 років, які отримують акаунти в соціальних мережах. "Ці рішення технічно здійсненні, можуть бути гнучко інтегровані в існуючі сервіси і можуть підтримувати безпеку та права дітей в Інтернеті", - сказав він.

У випробуванні взяли участь понад 50 компаній, а Apple Inc. і Google, розробники найпопулярніших операційних систем для мобільних телефонів, також роблять свій внесок, сказав Аллен на відеоконференції в п'ятницю.

Випробування не оцінювало суспільне визнання будь-якої конкретної технології або пов’язаних з цим витрат. Точність різних методів, наприклад, межа похибки для аналізу особи, не було надано.

Що передбачає закон

Згідно з новим законом, цифрові платформи, включаючи Snapchat, Instagram, що належить Meta, і X, будуть нести відповідальність за дотримання вікового обмеження зі штрафами до 50 мільйонів австралійських доларів (32 мільйони доларів) за порушення.

В Австралії схвалили найжорсткішу у світі заборону на соцмережі для дітей до 16 років28.11.24, 17:13 • 19450 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
TikTok
Австралія
Apple
Instagram
Google
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9