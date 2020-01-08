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Авиакатастрофа в Иране: в "Борисполе" выставили фото членов экипажа Boeing

Авиакатастрофа в Иране: в "Борисполе" выставили фото членов экипажа Boeing

Киев  •  УНН

 • 37447 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" выставили фото экипажа Boeing, разбившегося в Иране, передает УНН.

Фото из аэропорта разлетелось в соцсетях.

Одно из них появилось на официальной странице МВД в Facebook.

"В аэропорту "Борисполь" вспоминают украинский экипаж, который навсегда останется в небе. Трегедия Boeing 737. Легкого вам полета, птицы", - говорится в комментарии к фото.

Как сообщал УНН, с учетом сложности и продолжительности рейса, состав экипажа самолета UR-PSR был усилен. В составе летного экипажа трое пилотов:

· Командир Владимир Гапоненко, который имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве КВС;

· Инструктор на самолете Алексей Наумкин, который имел 12000 часов налета самолетах Boeing 737, в том числе. 6600 часов в качестве КВС;

· Второй пилот Сергей Хоменко, который имел 7600 часов налета на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении.

Также в МАУ добавили, что в составе экипажа пассажирского салона шесть бортпроводников:

· Игорь Матьков, старший бортпроводник;

· Екатерина Статник;

· Мария Микитюк;

· Валерия Овчарук;

· Юлия Сологуб;

· Денис Лихно.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

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