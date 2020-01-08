Авіакатастрофа в Ірані: у "Борисполі" виставили фото членів екіпажу Boeing

Фото із аеропорту розлетілось у соцмережах.

Одне з них з'явилось на офіційній сторінці у МВС Facebook.

"В аеропорту "Бориспіль" згадують український екіпаж, який назавжди залишиться у небі. Трегедія Boeing 737. Легкого вам польоту, пташки", - йдеться у коментарі до фото.

Як повідомляв УНН, з урахуванням складності та тривалості рейсу, склад екіпажу літака UR-PSR було посилено. У складі льотного екіпажу троє пілотів:

· командир Володимир Гапоненко, який мав 11600 годин нальоту на літаках Boeing 737, в тому числі 5500 годин у якості КПС;

· інструктор на літаку Олексій Наумкін, який мав 12000 годин нальоту літаках Boeing 737, в тому числі. 6600 годин у якості КПС;

· другий пілот Сергій Хоменко, який мав 7600 годин нальоту на літаках Boeing 737”, — йдеться у повідомленні.

Також у МАУ додали, що у складі екіпажу пасажирського салону шестеро бортпровідників:

· Ігор Матьков, старший бортпровідник;

· Катерина Статнік;

· Марія Микитюк;

· Валерія Овчарук;

· Юлія Сологуб;

· Денис Лихно.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.