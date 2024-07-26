Из-за ночной вражеской атаки дронами есть обесточивания в Житомирской и Киевской областях. В Одесской области из-за грозы обесточены три населенных пункта. Количество графиков отключения электроэнергии сократили в отдельные часы в течение суток. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Последствия атаки врага

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Из-за повреждения оборудования обесточивалось более 68 тысяч потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей. На утро без света оставались около 30 тысяч потребителей на Житомирщине и Киевщине. Продолжается процесс восстановления энергоснабжения", - сообщили в Укрэнерго.

Потребление

Сегодня, 26 июля, меры ограничения применяются с семи часов утра и продлятся до конца суток.

"С 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 - две очереди", - указали в компании.

Обесточивание

Из-за непогоды на утро обесточены 3 населенных пункта в Одесской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточен 571 населенный пункт.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областях.