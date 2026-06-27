Атака на Запорожье - количество раненых растет
Киев • УНН
В ночь на 27 июня российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Количество раненых увеличилось до шести, среди них 13-летняя девочка.
Количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Запорожье в ночь на субботу, 27 июня, увеличилось до шести. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, три управляемые авиабомбы повредили многоэтажку, жилые и нежилые здания.
К врачам обратились шестеро пострадавших. В том числе, и 13-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь
Он уточнил, что три управляемые авиабомбы повредили многоэтажку, жилые и нежилые здания.
Напомним
Накануне россия атаковала Запорожье. В результате ударов было ранено как минимум 15 человек.
Атака рф на Запорожье 25 июня - погиб мужчина, горят грузовики25.06.26, 11:32 • 9248 просмотров