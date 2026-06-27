Атака на Запорожье - количество раненых растет

Количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Запорожье в ночь на субботу, 27 июня, увеличилось до шести. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

По его словам, три управляемые авиабомбы повредили многоэтажку, жилые и нежилые здания.

К врачам обратились шестеро пострадавших. В том числе, и 13-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь