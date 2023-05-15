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Альянс Эрдогана победил на парламентских выборах в Турции

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Альянс, который возглавляет правящая партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (АКР), получил более 49,31% голосов на выборах и имеет возможность получить 321 из 600 мест в парламенте. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на Высшую избирательную комиссию Турции, передает УНН.

Детали

Республиканский альянс, возглавляемый Партией справедливости и развития (ПСР) под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно подсчёту 99,55% голосов, набирает 49,3% голосов, что примерно соответствует 322 из 600 мест в парламенте.

Оппозиционный "Народный альянс", возглавляемый Народно-республиканской партией (НРП) под руководством Кемаля Кылычдароглу, получает 35,19% голосов, или примерно 212 мест в парламенте.

Также, согласно обновленным данным, Партия справедливости и развития (ПСР), по отдельности, в настоящее время может занять 266 мест в парламенте, в то время как Народно-республиканская партия (НРП) получит 168 мест. Партия националистического движения и Новая партия благосостояния, входящие в состав "Республиканского альянса", получают 51 и 5 мест.

При этом четвертая политическая сила альянса, Партия большого пути, набрала 1% голосов и согласно принятой системе распределения голосов не получит депутатских мандатов.

Дополнение

Поскольку ни один кандидат не набирает больше половины голосов, второй тур голосования должен состояться 28 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Турции: Эрдоган набирает 49,35% голосов

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