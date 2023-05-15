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Альянс Ердогана переміг на парламентських виборах у Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Альянс, який очолює керівна партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (АКР), здобув понад 49,31% голосів на виборах і має можливість здобути 321 з 600 місць у парламенті. Про це повідомляє TRT Haber з посиланням на Вищу виборчу комісію Туреччини, передає УНН.

Деталі

Республіканський альянс, який очолює Партія справедливості та розвитку (ПСР) під керівництвом президента Реджепа Таїпа Ердогана, згідно з підрахунком 99,55% голосів, набирає 49,3% голосів, що приблизно відповідає 322 з 600 місць у парламенті.

Опозиційний "Народний альянс", який очолює Народно-республіканська партія (НРП) під керівництвом Кемаля Киличдароглу, отримує 35,19% голосів, або приблизно 212 місць у парламенті.

Також, згідно з оновленими даними, Партія справедливості та розвитку (ПСР), окремо, наразі може зайняти 266 місць у парламенті, у той час як Народно-республіканська партія (НРП) отримає 168 місць. Партія націоналістичного руху та Нова партія добробуту, що входять до складу "Республіканського альянсу", отримують 51 і 5 місць.

При цьому четверта політична сила альянсу, Партія великого шляху, набрала 1% голосів і згідно з прийнятою системою розподілу голосів не отримає депутатських мандатів.

Доповнення

Оскільки жоден кандидат не набирає більше ніж половину голосів, другий тур голосування має відбутися 28 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у Туреччині: Ердоган набирає 49,35% голосів

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