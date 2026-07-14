72% ротаций проведено вовремя, но есть бойцы без смены 200 суток - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил о контроле ротаций, где 72% проведено согласно приказу. В то же время около двух десятков воинов остаются на передовой без ротации более 200 суток.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что держит на контроле вопрос ротаций военнослужащих Сил обороны на переднем крае. По результатам работы групп контроля на данный момент есть информация о 72% ротаций, которые проведены в соответствии с приказом об обеспечении пребывания военнослужащих на позициях сроком не более двух месяцев. Об этом сообщает УНН.
Детали
В то же время есть подразделения, которые не ввели изменения. По словам Сырского, около двух десятков воинов, которые остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше.
Наши воины заслуживают достойного отношения. Командиры обязаны прилагать для их своевременной ротации максимальные усилия - на самом деле, а не на бумаге. Да, кое-где для замены военнослужащих на позициях в "зоне смерти" нужна настоящая комплексная спецоперация, с привлечением нескольких групп операторов БПЛА, РЭБ, разведки и т.д., под прикрытием непогоды и темного времени суток
Главным компонентом этих операций он назвал неравнодушие командира.
Целесообразность удержания позиций определяется только с точки зрения эффективности их применения, а не ради иллюзорной линии на карте. Работаем на конкретный общий результат. Поэтому должны быть только честные доклады, ответственные решения, своевременные и решительные действия
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия теряет более 400 солдат за захват 1 квадратного километра на Донетчине.