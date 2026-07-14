72% ротаций проведено вовремя, но есть бойцы без смены 200 суток - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что держит на контроле вопрос ротаций военнослужащих Сил обороны на переднем крае. По результатам работы групп контроля на данный момент есть информация о 72% ротаций, которые проведены в соответствии с приказом об обеспечении пребывания военнослужащих на позициях сроком не более двух месяцев. Об этом сообщает УНН.

В то же время есть подразделения, которые не ввели изменения. По словам Сырского, около двух десятков воинов, которые остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше.

Наши воины заслуживают достойного отношения. Командиры обязаны прилагать для их своевременной ротации максимальные усилия - на самом деле, а не на бумаге. Да, кое-где для замены военнослужащих на позициях в "зоне смерти" нужна настоящая комплексная спецоперация, с привлечением нескольких групп операторов БПЛА, РЭБ, разведки и т.д., под прикрытием непогоды и темного времени суток