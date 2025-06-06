40+ экспертов, 500+ участников и бесконечное количество инсайтов: как прошел MRKTNG MRTHN 2025 6 июня 2025

4 июня Киев засветился новыми смыслами — именно здесь состоялся MRKTNG MRTHN "Под солнцем инсайтов", организованный онлайн-медиа о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR совместно с бизнес/медиа-холдингом ekonomika+. На одной сцене собрались более 40 экспертов — представителей ведущих брендов и агентств, чтобы говорить о главном: как удерживать внимание потребителя в условиях информационной перегрузки, как извлекать настоящие инсайты из контекста и превращать их в работающие стратегии, и как не потеряться на маркетинговом поле, передает УНН.

Более 500 участников MRKTNG MRTHN и представителей маркетинг-сообщества собрались в инновационном пространстве UNIT.City. Событие вели харизматичные ведущие: Ирина Прокофьева — лицо 1+1 Марафон и специальная корреспондентка "ТСН. Неделя", и Владимир Рабчун — ведущий телеканалов 1+1 Media.

Начал марафон Игорь Воловой, CEO & Co-founder агентства интернет маркетинга Elit-Web, который представил результаты исследования потребностей онлайн-покупателей.

О создании сервиса виртуальной примерки макияжа и цвета волос и бизнес-результатах рассказала Анна Гладиревская, руководитель направления digital-продуктов сети магазинов EVA и EVA.UA. Спикер отметила, что сервис стал дополнением, а не заменой физической консультации, а также помог снизить нагрузку на консультантов.

"Город — это не просто коллекция щитов, а среда, в которой формируется впечатление о бренде", — отметил Виктор Иванченко, руководитель Strategy & R&D холдинга Megapolis +, во время своего выступления. Вместе с Александрой Байдиковой, руководительницей креативного агентства холдинга Megapolis +, они рассказали о кейсах, когда наружная реклама становилась частью городского пространства.

О смелых инвестициях в культуру во время войны рассказал Сергей Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанка. Он поделился кейсами неожиданных коллабораций банка с украинскими брендами: фэшн-легендой Litkovska, студией культуры и дизайна MAKHNO и ювелирным брендом Tsvite Teren. Кроме того, Сергей анонсировал новый художественный проект Ощада, который объединит голоса украинских художников.

"Инсайты все же нужны, но не нужно возводить их в культ", — отметил Борис Цомая, специалист по маркетингу с 20-летним опытом, во время панельной дискуссии. Как рождаются инсайты и какие факторы на это влияют обсудили вместе Виктория Шапронь, директор по маркетингу AB InBev Efes Ukraine, Дмитрий Лютый, креативный директор Bickerstaff.420, Сергей Белошицкий, креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine, и Максим Незвиецкий, вице-директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора".

Роман Гурбанов, креативный директор и соучредитель агентства Taktika, поделился, как ограничения могут стать катализатором креатива, почему рамки не всегда враги и как правильные вопросы помогают их ломать.

Как найти месседж, который резонирует в перенасыщенной категории? Людмила Квятковская, менеджер по маркетингу Bolt в Украине, на примере коммуникационного лонча компании в Украине, рассказала, на чем сфокусировались и как это повлияло на эффективность кампании.

"Аудитория хочет быть услышанной, но не чувствовать намеренной слежки", — отметил Владимир Горшков, Сhief Сommercial Officer в Admixer Advertising. Во время своего выступления он поделился принципами построения рекламных объявлений и примерами стратегий для персонализированного креатива.

О создании контента, который дарит надежду, тепло и ощущение принадлежности на примере проектов "Рождество. Ты не один", "Клуб %1" и "Колесо фортуны" рассказали Владимир Завадюк, руководитель Big Brave Events 1+1 media, и Наталья Вовк, директор по маркетингу телеканала 1+1 Украина.

Маркетинг-директор ПУМБ Ксения Сикорская рассказала о ребрендинге банка и результатах, которых удалось достичь благодаря этому. "Красоты мало, должны быть смыслы. Яркая оболочка без смыслов больше не работает", — отметила Ксения.

Как маркетинг, креатив и бренд-стратегия помогают привлекать регулярных донаторов и создавать доверие, обсудили на панельной дискуссии Александр Алимов, соучредитель агентства TWID и руководитель отдела фандрейзинга "Волки Да Винчи", Алексей Покрышень, CEO и креативный директор агентства TWID, Оксана Бондаренко, старший офицер отделения информации и коммуникаций 1-го корпуса НГУ "Азов", Сергей Тодосан, менеджер партнерств АЗОВ.ONE | 12 БрСпП "Азов" НГУ, и Олег Шульга, креативный директор 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2". Спикеры поделились, как определять аудиторию в милитари-маркетинге, какие KPI ставят во время разработки кампаний и как ищут новые способы для масштабирования аудитории. Модерировал дискуссию Виталий Капустян, который профессионально задает интересные вопросы.

Действительно ли каждое взаимодействие бренда должно оказывать влияние, а лайки и создание позитивного настроения — лишние? Примерами, как именно бренды влияли на аудиторию через проекты, поделились Ольга Дивущак, маркетолог Foundation Coffee Roasters, Алина Смышляк-Борода, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech, Яна Меркотан, маркетинг-директор бренда Kachorovska, Полина Толмачева, маркетинг-директор телеканалов ICTV и ICTV2, Валерия Толочина, CMO MEGOGO, и Екатерина Захараш, corporate communications director L’Oreal Украина. Модератором панели стала Елена Плахова, директор по управлению репутацией и маркетингом группы компаний Новая почта.

Роман Коминярский, проектный менеджер "Континентал Фармерз Груп", рассказал, как сделать КСО-проект медийным и как привлекать союзников в win-win формате.

"Настоящее искусство маркетинговых коммуникаций могут создавать только люди, которые имеют мотивацию и общие ценности", — отметила Анастасия Ливинец, руководитель центра маркетинговых коммуникаций МХП. Спикер поделилась философией и принципами работы маркетинговых коммуникаций МХП.

Зачем дистрибьютору собственные бренды и почему важно поддерживать украинского производителя рассказала Светлана Попова, руководитель отдела маркетинга компании AFINA Group.

О подходах для поиска инсайтов через визуализацию и этапах их создания рассказала Дарья Малихатко, Director of Publicis Groupe Data Science. Она отметила, что инсайты рождаются тогда, когда мы их интерпретируем и применяем.

Василий Яцишин, директор по управлению масмаркет-брендами Kormotech, рассказал, почему даже классика требует изменений на примере обновления бренда питания для кошек Мяу!

Практическими советами в работе с аналитикой и BigData и почему это необходимость для современного маркетинга поделилась Наталья Евдокимова, Sales Director Nexinsight.

Марианна Конина, Founder & CEO Reputation City, рассказала, что такое online reputation management и как он работает.

О принципах формирования, развития и удержания эффективных сотрудников, которые генерируют результат, рассказал Тарас Маципура, вице-президент по маркетингу PJSC Carlsberg Ukraine.

Ирина Метнева, основательница Vandog Agency, рассказала, зачем государству бренд, поделилась чек-листом эффективного работающего бренда от государства, а также, как создать работающий бренд для государственного учреждения.

Как строить маркетинг нишевой индустрии, почему культура стала новой "модой" и как брендам стать частью этой волны обсудили во время панельной дискуссии Валерия Русаненко, директор по маркетингу Pandora в Украине, Виктория Середа, маркетинг-директор книжных магазинов "Сенс", Катя Тейлор, основательница агентства и ГО Port of Culture, и Свят Загайкевич, основатель "Подпольного Стендапа". Спикеры обсудили, что такое искусство в их бизнесе, вспомнили собственные кейсы, а также пришли к выводу, что искусство является движущей силой маркетинга, но не маст-хэвом. Модератором дискуссии выступил Сергей Костя, маркетинг-директор Bolt в ЦВЕ и Азии.

На MRKTNG MRTHN также состоялось награждение лучших маркетинговых проектов X-RAY.

На MRKTNG марафоне 2025 креатив стал не только инструментом стратегии — а реальным фронтом поддержки. Организаторы организовали сбор на десятки километров связи для 5-й ОШБр, сделав розыгрыш мерча от бригады и подарков от ekonomika+. Каждый донат — это метр, который несет пользу на передовой.

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа mmr.ua благодарны партнерам:

генеральному партнеру – Ощадбанк;

генеральному медиапартнеру – 1+1 media.

Также технологическому партнеру Motorola, благодарим за поддержку L'Oreal Украина, партнеру AB InBev Efes Украина, креативному партнеру Taktika, кофейному партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру Моршинская, вкусному партнеру Lantmännen AХА, сладкому партнеру ALVIVA GROUP, игристому партнеру Mer de Glace, алкогольному Jack Daniel', цветочному партнеру Украфлора, партнеру по брендированию MAIKOFF.

Медиапартнерам: Promodo, ADV.EXPERT, Reclen media, БФК Gulliver, Infoviizion, BC media, ICTV, ICTV2, "Мы Украина+ ", Киев 24, Прямой канал, РБК Украина, УНН, "Коммерсант Украинский", Liga Zakon, HiTech.Expert, "Главком", "Деловая столица", xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, "44.ua", Postfactum, "Первый бизнесовый", TrueUA, "Логист FM", Marketer.ua, "Экономист", Founder, "ШоТам", CASES, CIAU, Европейская Бизнес Ассоциация, и АУБ.