318 природных пожаров произошло в Украине за сутки: горят леса и сухая растительность

За сутки в Украине произошло 318 пожаров в экосистемах, поразив более 233 га. Больше всего пострадали Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Николаевская области, сообщили в ГСЧС в среду, призвав соблюдать правила пожарной безопасности, пишет УНН.

318 пожаров за сутки произошло в экосистемах Украины. Горела сухая растительность, мусор и леса. Общая площадь уничтоженных пламенем экосистем составляет более 233 гектаров. Подавляющая часть возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Больше всего от огня, как указано, сейчас страдают Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Николаевская области. В частности, на Харьковщине продолжается ликвидация пожара в лесном массиве вблизи города Балаклея Изюмского района. Там горит около 30 га леса.

"Помните, что важно соблюдать правила пожарной безопасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ на собственных участках. Огонь распространяется быстро и даже небольшое возгорание может вызвать масштабный пожар", - отметили в ГСЧС.

Лесные пожары в 2023 году стали причиной огромных выбросов CO2, усугубившись изменением климата - исследование