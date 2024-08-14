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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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318 природных пожаров произошло в Украине за сутки: горят леса и сухая растительность

318 природных пожаров произошло в Украине за сутки: горят леса и сухая растительность

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 08:00  •  5142 просмотра

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За сутки в Украине произошло 318 пожаров в экосистемах, уничтожив более 233 га. Больше всего пострадали Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Николаевская области. ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

За сутки в Украине произошло 318 пожаров в экосистемах, поразив более 233 га. Больше всего пострадали Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Николаевская области, сообщили в ГСЧС в среду, призвав соблюдать правила пожарной безопасности, пишет УНН.

318 пожаров за сутки произошло в экосистемах Украины. Горела сухая растительность, мусор и леса. Общая площадь уничтоженных пламенем экосистем составляет более 233 гектаров. Подавляющая часть возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Больше всего от огня, как указано, сейчас страдают Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Николаевская области. В частности, на Харьковщине продолжается ликвидация пожара в лесном массиве вблизи города Балаклея Изюмского района. Там горит около 30 га леса.

"Помните, что важно соблюдать правила пожарной безопасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ на собственных участках. Огонь распространяется быстро и даже небольшое возгорание может вызвать масштабный пожар", - отметили в ГСЧС.

Лесные пожары в 2023 году стали причиной огромных выбросов CO2, усугубившись изменением климата - исследование14 августа 2024, 06:05 • 10566 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
kharkovskaya-oblastХарьковская область
izyumИзюм
odesskaya-oblastОдесская область
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
balakliyaБалаклия
ukrainaУкраина
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