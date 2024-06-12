12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

Сегодня, 12 июня, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено королеве цветов и отметить День красной розы. Праздник был основан в США, но довольно быстро стал популярным во многих странах мира, пишет УНН.

Дикие розы существовали на нашей планете еще 50 миллионов лет назад, выращивать эти цветы люди начали в третьем тысячелетии до нашей эры.

Несмотря на то, что сейчас в мире насчитывается более 300 различных сортов роз, самыми популярными все равно остаются розы красного цвета, которые являются символом красоты, любви, романтики, женственности.

Самый старый розовый куст, которому уже более тысячи лет, растет в Германии.

Несмотря на широкую гамму цветов, в природе не существует синих роз, и вывести их путем селекции невозможно. Для того, чтобы роза стала синей, цветок помещают в воду с безопасным красителем. Цветок, впитывая влагу, постепенно меняет цвет на синий.

Роза сорта «Джульетта» в 2006 году была продана почти за 16 миллионов долларов. Для того, чтобы вывести этот сорт селекционер Дэвид Остин потратил 15 лет своей жизни и пять миллионов долларов.

Поклонники кино, а также актеры, звукорежиссеры и другие представители киноиндустрии сегодня отмечают Международный день дубляжа.

Дубляж появился вскоре после того как в прокат начали выходить звуковые кинофильмы. В 30-х годах прошлого века дубляж был популярным во Франции, Германии, Италии и Испании. В других странах на тот момент фильмы демонстрировали в версии с субтитрами, которые значительно дешевле в производстве.

В Украине дубляж на родном языке начал стремительно развиваться с начала 90-х годов. Одним из самых удачных примеров озвучивания иностранных фильмов является украинский дубляж культового сериала «Альф».

С 1997 года по инициативе Международной организации труда 12 июня проходят различные мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с детским трудом.

По данным МОТ, только в развивающихся странах около 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет вынуждены работать. Около половины этих детей работают в ужасных условиях полный рабочий день.

153 миллиона из них живут в Азии, 80 миллионов - в Африке, 17 миллионов - в странах Латинской Америки.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники фондового рынка.

Любители крепких алкогольных напитков сегодня могут отметить День кашасы.

Кашаса - это дистиллированный алкогольный напиток, которой уже 500 лет производят в Бразилии из сока сахарного тростника.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Онуфрия, который жил в IV веке.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу и принял монашеский постриг. Прожив несколько лет в монастыре, Онуфрий уединился в одной из пустынь Египта и прожил отшельником 60 лет.

За свою непоколебимую веру и преданность Господу получил дар исцеления и чудотворения.

Именины 12 июня празднуют Онуфрий, Андрей, Степан, Арсен, Анна.