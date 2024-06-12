12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Концерт российской примы-балерины отменили в Словении: в МИД рассказали подробности

Концерт российской примы-балерины отменили в Словении: в МИД рассказали подробности

  •  87862 просмотра
Зеленский в Германии посетил украинских военных, которые осваивают систему ПВО Patriot

Зеленский в Германии посетил украинских военных, которые осваивают систему ПВО Patriot

  •  102015 просмотра
Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус

Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус

  •  104582 просмотра
Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

  •  111735 просмотра
Большая часть Волчанска находится под контролем ВСУ - Волошин

Большая часть Волчанска находится под контролем ВСУ - Волошин

  •  106488 просмотра
публикации
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  138748 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  157812 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  166808 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  304985 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  305001 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

  •  2005 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  110232 просмотра
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

10 июня 2024, 17:35  •  104753 просмотра
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

10 июня 2024, 13:55  •  106808 просмотра
Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

10 июня 2024, 10:30  •  108030 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 03:03  •  1657 просмотра

Read in English

12 июня все желающие могут присоединиться к мероприятию, посвященному королеве цветов, и отпраздновать День красной розы, который зародился в США, но стал популярным во всем мире.

Сегодня, 12 июня, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено королеве цветов и отметить День красной розы. Праздник был основан в США, но довольно быстро стал популярным во многих странах мира, пишет УНН.

Дикие розы существовали на нашей планете еще 50 миллионов лет назад, выращивать эти цветы люди начали в третьем тысячелетии до нашей эры.

Несмотря на то, что сейчас в мире насчитывается более 300 различных сортов роз, самыми популярными все равно остаются розы красного цвета, которые являются символом красоты, любви, романтики, женственности.

Самый старый розовый куст, которому уже более тысячи лет, растет в Германии.

Несмотря на широкую гамму цветов, в природе не существует синих роз, и вывести их путем селекции невозможно. Для того, чтобы роза стала синей, цветок помещают в воду с безопасным красителем. Цветок, впитывая влагу, постепенно меняет цвет на синий.

Роза сорта «Джульетта» в 2006 году была продана почти за 16 миллионов долларов. Для того, чтобы вывести этот сорт селекционер Дэвид Остин потратил 15 лет своей жизни и пять миллионов долларов.

Поклонники кино, а также актеры, звукорежиссеры и другие представители киноиндустрии сегодня отмечают Международный день дубляжа.

Дубляж появился вскоре после того как в прокат начали выходить звуковые кинофильмы. В 30-х годах прошлого века дубляж был популярным во Франции, Германии, Италии и Испании. В других странах на тот момент фильмы демонстрировали в версии с субтитрами, которые значительно дешевле в производстве.    

В Украине дубляж на родном языке начал стремительно развиваться с начала 90-х годов. Одним из самых удачных примеров озвучивания иностранных фильмов является украинский дубляж культового сериала «Альф».

С 1997 года по инициативе Международной организации труда 12 июня проходят различные мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с детским трудом.

По данным МОТ, только в развивающихся странах около 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет вынуждены работать. Около половины этих детей работают в ужасных условиях полный рабочий день.

153 миллиона из них живут в Азии, 80 миллионов  - в Африке, 17 миллионов - в странах Латинской Америки.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники фондового рынка.

Любители крепких алкогольных напитков сегодня могут отметить День кашасы.

Кашаса - это дистиллированный алкогольный напиток, которой уже 500 лет производят в Бразилии из сока сахарного тростника.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Онуфрия, который жил в IV веке.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу и принял монашеский постриг. Прожив несколько лет в монастыре, Онуфрий уединился в одной из пустынь Египта и прожил отшельником 60 лет.

За свою непоколебимую веру и преданность Господу получил дар исцеления и чудотворения.

Именины 12 июня празднуют Онуфрий, Андрей, Степан, Арсен, Анна.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
braziliyaБразилия
aziiaАзия
afrikaАфрика
frantsiyaФранция
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yegipetЕгипет
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана
  •  109514 просмотра

Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана

Эксклюзив
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
  •  114299 просмотра

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  116598 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  109946 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  74585 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  83750 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  90096 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
10 июня 2024, 13:31  •  115068 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
10 июня 2024, 12:27  •  115684 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
10 июня 2024, 10:54  •  117764 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Популярные

Большая часть Волчанска находится под контролем ВСУ - Волошин

Большая часть Волчанска находится под контролем ВСУ - Волошин

  •  106488 просмотра
Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

  •  111735 просмотра
Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус

Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус

  •  104582 просмотра
Зеленский в Германии посетил украинских военных, которые осваивают систему ПВО Patriot

Зеленский в Германии посетил украинских военных, которые осваивают систему ПВО Patriot

  •  102015 просмотра
Концерт российской примы-балерины отменили в Словении: в МИД рассказали подробности

Концерт российской примы-балерины отменили в Словении: в МИД рассказали подробности

  •  87862 просмотра

Публикации

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  138748 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  157812 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  166808 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  304985 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  305001 просмотра

Война

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  •  2043 просмотра
Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  11724 просмотра
Начальник КГВА Попко: ПВО Киева отразила вражескую ракетную атаку, город не пострадал

Начальник КГВА Попко: ПВО Киева отразила вражескую ракетную атаку, город не пострадал

  •  32990 просмотра
В Одессе произошел взрыв

В Одессе произошел взрыв

  •  43893 просмотра
В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА

В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА

  •  47649 просмотра

политика

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  11724 просмотра
Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

  •  66388 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  68190 просмотра
Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

  •  49447 просмотра
рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

  •  52520 просмотра

Война

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  •  2043 просмотра
Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  11724 просмотра
Начальник КГВА Попко: ПВО Киева отразила вражескую ракетную атаку, город не пострадал

Начальник КГВА Попко: ПВО Киева отразила вражескую ракетную атаку, город не пострадал

  •  32990 просмотра
В Одессе произошел взрыв

В Одессе произошел взрыв

  •  43893 просмотра
В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА

В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА

  •  47649 просмотра

политика

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  11724 просмотра
Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

  •  66388 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  68190 просмотра
Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

  •  49447 просмотра
рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

  •  52520 просмотра

Новости Бизнеса

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  41910 просмотра
"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

5 июня 2024, 07:15  •  59880 просмотра
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

3 июня 2024, 09:59  •  80747 просмотра

Экономика

Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

  •  51767 просмотра
Всемирный банк предоставит Украине 109 млн долларов на проекты по восстановлению жилья и поддержке энергосектора

Всемирный банк предоставит Украине 109 млн долларов на проекты по восстановлению жилья и поддержке энергосектора

  •  31401 просмотра
Биткоин снова упал: в Investing называют три причины

Биткоин снова упал: в Investing называют три причины

  •  31614 просмотра
Гетманцев vs судьи: глава налогового комитета в очередной раз пытается давить на суд

Гетманцев vs судьи: глава налогового комитета в очередной раз пытается давить на суд

  •  56953 просмотра
ЕС выделил Укрэнерго 15 млн евро на ремонт подстанций, поврежденных в результате российских атак

ЕС выделил Укрэнерго 15 млн евро на ремонт подстанций, поврежденных в результате российских атак

  •  42711 просмотра

Киев

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  •  2043 просмотра
Начальник КГВА Попко: ПВО Киева отразила вражескую ракетную атаку, город не пострадал

Начальник КГВА Попко: ПВО Киева отразила вражескую ракетную атаку, город не пострадал

  •  32990 просмотра
В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА

В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА

  •  47649 просмотра
В столице активизировали противовоздушную оборону

В столице активизировали противовоздушную оборону

  •  40439 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  29570 просмотра