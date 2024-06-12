12 червня: День червоної троянди, Міжнародний день дубляжу

Сьогодні, 12 червня, усі бажаючі можуть долучитися до події, яка присвячена королеві квітів та відзначити День червоної троянди. Свято було започатковано у США, але досить швидко стало популярним у багатьох країн світу, пише УНН.

Дикі троянди існували на нашій планеті ще 50 мільйонів років тому, вирощувати ці квіті люди почали у третьому тисячолітті до нашої ери.

Попри те, що нині у світі налічується більше 300 різноманітних сортів троянд, найпопулярнішими все одно залишаються троянди червоного кольору, які є символом краси, кохання, романтики, жіночності.

Найстаріший трояндовий кущ, якому вже більше тисячі років, росте у Німеччині.

Попри широку гамму кольорів, в природі не існує синіх троянд, і вивести їх шляхом селекції неможливо. Для того, щоб троянда стала синьою, квітку поміщають у воду з безпечним барвником. Квітка, вбираючи волору, поступово змінює колір на синій.

Троянда сорту "Джульєтта" у 2006 році була продана майже за 16 мільйонів доларів. Для того, щоб вивести цей сорт селекціонер Девід Остін витратив 15 років свого життя та п’ять мільйонів доларів.

Шанувальники кіно, а також актори, звукорежисери та інші представники кіноіндустрії сьогодні відзначають Міжнародний день дубляжу.

Дубляж з’явився невдовзі після того як в прокат почали виходити звукові кінофільми. У 30-х роках минулого століття дубляж був популярним у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії. В інших країнах на той момент фільми демонстрували у версії з субтитрами, які значно дешевші у виробництві.

В Україні дубляж рідною мовою почав стрімко розвиватися з початку 90-х років. Одним з найвдаліших прикладів озвучування іноземних фільмів є українській дубляж культового серіалу "Альф".

З 1997 року за ініціативи Міжнародної організації праці 12 червня відбуваються різноманітні заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з дитячою працею.

За даними МОП, лише в країнах, що розвиваються, близько 250 мільйонів дітей віком від 5 до 14 років змушені працювати. Близько половини цих дітей працюють у жахливих умовах повний робочий день.

153 мільйони з них живуть в Азії, 80 мільйонів - в Африці, 17 мільйонів – в країнах Латинської Америки.

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають працівники фондового ринку.

Любителі міцних алкогольних напоїв сьогодні можуть відзначити День кашаси.

Кашаса – це дистильований алкогольний напій, якій вже 500 років виробляють у Бразилії з соку цукрової тростини.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Онуфрія, який жив у IV столітті.

З юних років він вирішив присвятити своє життя служінню Господу та прийняв чернечий постриг. Проживши декілька років у монастирі, Онуфрій усамітнився в одній з пустель Єгипту і прожив відлюдником 60 років.

За свою непохитну віру та відданість Господу отримав дар зцілення та дивотворення.

Іменини 12 червня святкують Онуфрій, Андрій, Степан, Арсен, Ганна.