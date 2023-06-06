З'явився перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Перший супутниковий знімок зруйнованої після ворожого підриву Каховської ГЕС в Херсонській області з'явився у мережі. Його опублікували журналісти проекту “Схеми”, пише УНН.
Деталі
На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.
У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована, зазначається в повідомленні “Схем” у Telegram.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.