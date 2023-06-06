Появился первый спутниковый снимок разрушенной Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Первый спутниковый снимок разрушенной после вражеского подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области появился в сети. Его опубликовали журналисты проекта “Схемы”, пишет УНН.
Детали
На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции.
По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено, отмечается в сообщении “Схем” в Telegram.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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