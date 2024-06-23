ЗСУ зупиняють російські наступи за допомогою американської зброї, але стикаються з обмеженнями на нанесення ударів на далекі відстані
Київ • УНН
Українські війська стримують російський наступ на північно-східному фронті, використовуючи американську зброю, але стикаються з обмеженнями на використання ракет великої дальності, які можуть дозволити наносити більш глибокі удари по російській території.
Українські війська, використовуючи американську зброю, стримують російські наступи на північно-східному фронті, але стикаються з обмеженнями щодо використання ракет великої дальності, що ускладнює їхні можливості ведення ефективної оборони. Про це повідомляє AP News, передає УНН.
Деталі
Українські сили сподіваються на глибші удари завдяки американській зброї, яку вони отримали, щоб протистояти новим російським наступам вздовж північно-східного фронту. Через кілька тижнів після рішення США дозволити використання цієї зброї для обмежених ударів на території терористичної країни, українські війська вже досягли певних успіхів у зупиненні наступу.
За останніми звітами, українські сили використали артилерію та ракетні системи для захисту Харківщини, де концентруються ворожы сили. Однак військові командири висловлюють невдоволення обмеженнями на використання ракет великої дальності, таких як ATACMS, які могли б дозволити удари на значний відстані вглиб території рф, де розташовані командні пункти і військова інфраструктура.
Хоча США розширили можливості української зброї для контрударів у більш широкому регіоні, обмеження на використання ракет проти рф поки що залишаються в силі.
Україна зазначає, що потребує більше можливостей для атак на важливі цілі в рф, зокрема на аеродроми і військові об'єкти, які вважаються критичними для російської військової машини.
“Це є кроком вперед”: Зеленський про дозвіл бити по рф американською зброєю31.05.24, 15:26 • 33080 переглядiв