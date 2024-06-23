ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

Украинские войска, используя американское оружие, сдерживают российские наступления на северо-восточном фронте, но сталкиваются с ограничениями по использованию ракет большой дальности, что затрудняет их возможности ведения эффективной обороны. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Украинские силы надеются на более глубокие удары благодаря американскому оружию, которое они получили, чтобы противостоять новым российским наступлениям вдоль северо-восточного фронта. Через несколько недель после решения США разрешить использование этого оружия для ограниченных ударов на территории террористической страны, украинские войска уже достигли определенных успехов в остановке наступления.

По последним отчетам, украинские силы использовали артиллерию и ракетные системы для защиты Харьковщины, где концентрируются вражеские силы. Однако военные командиры выражают недовольство ограничениями на использование ракет большой дальности, таких как ATACMS, которые могли бы позволить удары на значительный расстояния вглубь территории рф, где расположены командные пункты и военная инфраструктура.

Хотя США расширили возможности украинского оружия для контрударов в более широком регионе, ограничения на использование ракет против рф пока остаются в силе.

Украина отмечает, что требует больше возможностей для атак на важные цели в рф, в частности на аэродромы и военные объекты, которые считаются критическими для российской военной машины.

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