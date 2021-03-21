"Зоря" зазнала другої поспіль поразки в чемпіонаті України

Деталі

Заключний поєдинок 19 туру УПЛ подарував протистояння команд із доволі відчутно різними ігровими філософією. В суто ігровому плані цього вечора даний факт вилився у протистояння двох рівним за класом суперників, де кожен мав шанси здобути перемогу.

За підсумком першого тайму вели господарі поля, скориставшись одним моментом, який, за наслідком вдалих індивідуальних дій Володимира Лисенка, завершився взяттям воріт. У другому таймі “Зоря” миттєво кинулася виправляти становище, втім, “фірмова” риса ковалівців — гра в обороні, давала їм змогу нейтралізувати випади луганців. Увесь другий тайм гості намагалися провести гол, однак гра так і звершилася мінімальною перемогою господарів поля — 1:0.

Таким чином 50-й матч “Зорі” в УПЛ із тренером Віктором Скрипником завершився поразкою його підопічних.

Доповнення

“Зоря” попри поразку втримує третій рядок чемпіонату (32) і випереджає “Ворсклу” на один бал та має гру в запасі. “Колос” став шостим (29).