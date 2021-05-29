Зінченко потрапив до стартового складу “Манчестер Сіті” на фінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Перед початком фінального поєдинку Ліги чемпіонів за участі “Манчестер Сіті” та “Челсі”, визначилися стартові склади обох команд, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Зі стартових хвилин на поле вийде гравець збірної України Олександр Зінченко.
До вашої ваги повні стартові ростери колективів:
“Манчестер Сіті”: Едерсон, Вокер, Рубен Діаш, Стоунз, Стерлінг, Гюндоган, Зінченко, де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Фоден.
“Челсі”: Менді, Рюдігер, Аспілікуета, Жоржиньо, Тьяго Сілва, Канте, Чілвелл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер.
Відзначимо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Порту та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Доповнення
У 12 матчах цієї Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті” лише одного разу не зміг перемогти. Справа була на цьому ж стадіоні “Драгау”, де в п’ятому турі групового етапу підопічні Гвардіоли розписали нульову нічию з “Порту”.