Зінченко потрапив до стартового складу “Манчестер Сіті” на фінал Ліги чемпіонів

Деталі

Зі стартових хвилин на поле вийде гравець збірної України Олександр Зінченко.

До вашої ваги повні стартові ростери колективів:

“Манчестер Сіті”: Едерсон, Вокер, Рубен Діаш, Стоунз, Стерлінг, Гюндоган, Зінченко, де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Фоден.

“Челсі”: Менді, Рюдігер, Аспілікуета, Жоржиньо, Тьяго Сілва, Канте, Чілвелл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер.

Відзначимо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Порту та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Доповнення

У 12 матчах цієї Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті” лише одного разу не зміг перемогти. Справа була на цьому ж стадіоні “Драгау”, де в п’ятому турі групового етапу підопічні Гвардіоли розписали нульову нічию з “Порту”.