Живемо паралельними життями через неспівпадіння наших графіків - Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком та дітьми

Дружина президента України Олена Зеленська під час свого візиту у Велику Британію поспілкувалась з журналістом Пірсом Морганом, та відповіла на питання щодо стосунків з чоловіком та дітьми у період великої війни України з російськими загарбниками.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

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На питання як часто діти першої леді України можуть бачитися з її чоловіком, Олена Зеленська розповіла, що інтенсивний графік житті подружжя впливає на особисту сферу:

Ми паралельними життями живемо, у нас неспівпадіння наших графіків. – каже Олена Зеленська.

За словами дружини президента, приблизно раз на тиждень, на кілька годин з’являється можливість зустрічатися.

Іноді рідше, якщо в нього є виїзди, або він не може з нами зустрітися. – розповіла Зеленська.

Я можу іноді бачити його в офісі президента, тому що я маю там свій кабінет. Іноді я можу йому зателефонувати, якщо він не зайнятий. Я можу до нього зайти. Можем пообідати разом. Але це також буває не дуже часто. – зазначила вона.

Вчора ми ніяк не могли зателефонувати один одному, тому що він мені три рази телефонував, я була на зустрічі. Потім я починаю йому телефонувати, він вже не може відповісти. Тобто ми паралельними життями живемо. Але це нормально. – додала Олена Зеленська.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати виступ президента США Байдена в Конгресі через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.

УНН раніше передавав, що перша українська книжкова полиця в Латинській Америці була відкрита під час міжнародного книжкового ярмарку в Гвадалахарі у Мексиці. Україну на заході представляла Олена Зеленська - вона закликала дізнаватися про боротьбу, яку нині веде її країна, і також згадала, що Україну мала представляти 37-річна письменниця Вікторія Амеліна, яка трагічно загинула на Донеччині, внаслідок російської атаки.

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