Живемо паралельними життями через неспівпадіння наших графіків - Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком та дітьми
Київ • УНН
Олена Зеленська каже, що вони з чоловіком Володимиром Зеленським живуть паралельними життями через щільний графік і можуть зустрічатися лише на кілька годин приблизно раз на тиждень.
Дружина президента України Олена Зеленська під час свого візиту у Велику Британію поспілкувалась з журналістом Пірсом Морганом, та відповіла на питання щодо стосунків з чоловіком та дітьми у період великої війни України з російськими загарбниками.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Деталі
На питання як часто діти першої леді України можуть бачитися з її чоловіком, Олена Зеленська розповіла, що інтенсивний графік житті подружжя впливає на особисту сферу:
Ми паралельними життями живемо, у нас неспівпадіння наших графіків.
За словами дружини президента, приблизно раз на тиждень, на кілька годин з’являється можливість зустрічатися.
Іноді рідше, якщо в нього є виїзди, або він не може з нами зустрітися.
Я можу іноді бачити його в офісі президента, тому що я маю там свій кабінет. Іноді я можу йому зателефонувати, якщо він не зайнятий. Я можу до нього зайти. Можем пообідати разом. Але це також буває не дуже часто.
Вчора ми ніяк не могли зателефонувати один одному, тому що він мені три рази телефонував, я була на зустрічі. Потім я починаю йому телефонувати, він вже не може відповісти. Тобто ми паралельними життями живемо. Але це нормально.
Нагадаємо
Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати виступ президента США Байдена в Конгресі через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.
УНН раніше передавав, що перша українська книжкова полиця в Латинській Америці була відкрита під час міжнародного книжкового ярмарку в Гвадалахарі у Мексиці. Україну на заході представляла Олена Зеленська - вона закликала дізнаватися про боротьбу, яку нині веде її країна, і також згадала, що Україну мала представляти 37-річна письменниця Вікторія Амеліна, яка трагічно загинула на Донеччині, внаслідок російської атаки.
11 країн приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку України - Міноборони06.03.24, 12:33 • 24096 переглядiв