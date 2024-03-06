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Живемо паралельними життями через неспівпадіння наших графіків - Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком та дітьми

Київ • УНН

 • 29708 перегляди

Олена Зеленська каже, що вони з чоловіком Володимиром Зеленським живуть паралельними життями через щільний графік і можуть зустрічатися лише на кілька годин приблизно раз на тиждень.

Живемо паралельними життями через неспівпадіння наших графіків - Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком та дітьми

Дружина президента України Олена Зеленська під час свого візиту у Велику Британію поспілкувалась з журналістом Пірсом Морганом, та відповіла на питання щодо стосунків з чоловіком та дітьми у період великої війни України з російськими загарбниками.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Деталі

На питання як часто діти першої леді України можуть бачитися з її чоловіком, Олена Зеленська розповіла, що інтенсивний графік житті подружжя впливає на особисту сферу:

Ми паралельними життями живемо, у нас неспівпадіння наших графіків.

 – каже Олена Зеленська.

За словами дружини президента, приблизно раз на тиждень, на кілька годин з’являється можливість зустрічатися.

Іноді рідше, якщо в нього є виїзди, або він не може з нами зустрітися. 

– розповіла Зеленська.

Я можу іноді бачити його в офісі президента, тому що я маю там свій кабінет. Іноді я можу йому зателефонувати, якщо він не зайнятий. Я можу до нього зайти. Можем пообідати разом. Але це також буває не дуже часто.

– зазначила вона.

Вчора ми ніяк не могли зателефонувати один одному, тому що він мені три рази телефонував, я була на зустрічі. Потім я починаю йому телефонувати, він вже не може відповісти. Тобто ми паралельними життями живемо. Але це нормально.

– додала Олена Зеленська.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати виступ президента США Байдена в Конгресі через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.

УНН раніше передавав, що перша українська книжкова полиця в Латинській Америці була відкрита під час міжнародного книжкового ярмарку в Гвадалахарі у Мексиці. Україну на заході представляла Олена Зеленська - вона закликала дізнаватися про боротьбу, яку нині веде її країна, і також згадала, що Україну мала представляти 37-річна письменниця Вікторія Амеліна, яка трагічно загинула на Донеччині, внаслідок російської атаки.

11 країн приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку України - Міноборони06.03.24, 12:33 • 24096 переглядiв

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