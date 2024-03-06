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Живем параллельными жизнями из-за несовпадения наших графиков - Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем и детьми

Живем параллельными жизнями из-за несовпадения наших графиков - Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем и детьми

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 11:38  •  10084 просмотра

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Елена Зеленская говорит, что они с мужем Владимиром Зеленским живут параллельными жизнями из-за плотного графика и могут встречаться лишь на несколько часов примерно раз в неделю.

Жена президента Украины Елена Зеленская во время своего визита в Великобританию пообщалась с журналистом Пирсом Морганом, и ответила на вопрос об отношениях с мужем и детьми в период большой войны Украины с российскими захватчиками.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Детали

На вопрос как часто дети первой леди Украины могут видеться с ее мужем, Елена Зеленская рассказала что интенсивный график жизни супругов влияет на личную сферу:

Мы параллельными жизнями живем, у нас несовпадение наших графиков.

 - говорит Елена Зеленская.

По словам супруги президента, примерно раз в неделю, несколько часов появляется возможность встречаться.

Иногда реже, если у него есть выезды, или он не может с нами встретиться. 

- рассказала Зеленская.

Я могу иногда видеть его в офисе президента, потому что я имею там свой кабинет. Иногда я могу ему позвонить, если он не занят. Я могу к нему зайти. Можем пообедать вместе. Но это также бывает не очень часто.

- отметила она.

Вчера мы никак не могли позвонить друг другу, потому что он мне три раза звонил, я была на встрече. Потом я начинаю ему звонить, он уже не может ответить. То есть мы параллельными жизнями живем. Но это нормально.

- добавила Елена Зеленская.

Напомним,

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

УНН ранее передавал, что первая украинская книжная полка в Латинской Америке была открыта во время международной книжной ярмарки в Гвадалахаре в Мексике. Украину на мероприятии представляла Елена Зеленская - она призвала узнавать о борьбе, которую сейчас ведет ее страна, и также вспомнила, что Украину должна была представлять 37-летняя писательница Виктория Амелина, которая трагически погибла в Донецкой области, в результате российской атаки.

11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны6 марта 2024, 10:33 • 13817 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Живем параллельными жизнями из-за несовпадения наших графиков - Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем и детьми

Елена Зеленская говорит, что они с мужем Владимиром Зеленским живут параллельными жизнями из-за плотного графика и могут встречаться лишь на несколько часов примерно раз в неделю.

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