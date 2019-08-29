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Жителів Лисичанська можуть знову відключити від водопостачання – міськрада

Жителів Лисичанська можуть знову відключити від водопостачання – міськрада

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Жителів міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля Луганської області з 30 серпня відключають від водопостачання через заборгованість. Про це повідомили в управлінні з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ, передає УНН.

"Лисичанська міська рада повідомляє, що отримано повідомлення від ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання" про повне відключення з 9:00 год 30.08.2019 року від постачання електроенергії об’єктів ЛКСП "Лисичанськводоканал", у зв’язку з порушенням п. 2.3.1, 2.3.4 договору… щодо розрахунків за спожиту електроенергію ЛКСП "Лисичанськводоканал". Просимо зробити необхідний запас води", - йдеться в повідомленні.

У міськраді також зазначили, що в разі відключення електроенергії на об’єктах "Лисичанськводоканал" буде організовано підвіз води ГУ ДСНС України в Луганській області для соціальної сфери та населення згідно з графіками. Наголошується, що графіки будуть розміщені на сайті додатково у разі відключення електропостачання.

"Дебіторська заборгованість перед ЛКСП "Лисичанськводоканал" станом на 01.08.2019 року становить 77389,3 тис. грн. у т.ч. заборгованість населення становить 69 152,0 тис.грн. Найбільший дебітор по підприємствах: ПАТ "Лисичанськвугілля" — 3419,0 тис. грн", - уточнили у міськраді.

Зазначається, що у разі погашення заборгованості "Лисичанськводоканал" зможе внести попередню оплату ТОВ "Енера Схід" за електроенергію та ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" за розподіл та передачу електроенергії.

Нагадаємо, 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання було відключено об'єкти КП "Лисичанськводоканал" - 4 насосні станції та 2 каналізаційні насосні станції - у місті Лисичанськ.

Без водопостачання залишилися жителі міст Новодружеськ, Привілля та частково міста Лисичанськ - всього близько 80 тис. жителів

22 серпня у Лисичанську відновили електропостачання водоканалу.

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