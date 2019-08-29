Жителей Лисичанска могут снова отключить от водоснабжения — горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Жителей городов Лисичанска, Новодружеска, Приволье Луганской области с 30 августа отключают от водоснабжения из-за задолженности. Об этом сообщили в управлении по выполнению политики Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ, передает УНН.
"Лисичанский городской совет сообщает, что получено сообщение от ООО "Луганское энергетическое объединение" о полном отключении с 9:00 30.08.2019 года от поставок электроэнергии объектов ЛКСП "Лисичанскводоканал", в связи с нарушением п. 2.3 .1, 2.3.4 договора... по расчетам за потребленную электроэнергию ЛКСП "Лисичанскводоканал". Просим сделать необходимый запас воды", - говорится в сообщении.
В горсовете также отметили, что в случае отключения электроэнергии на объектах "Лисичанскводоканал" будет организован подвоз воды ГУ ГСЧС Украины в Луганской области для социальной сферы и населения в соответствии с графиками. Отмечается, что графики будут размещены на сайте дополнительно в случае отключения электроснабжения.
"Дебиторская задолженность перед ЛКСП "Лисичанскводоканал" по состоянию на 01.08.2019 года составляет 77389,3 тыс. грн. В т.ч. задолженность населения составляет 69 152,0 тыс. Наибольший дебитор по предприятиям: ОАО "Лисичанскуголь" - 3419,0 тыс. грн", - уточнили в горсовете.
Отмечается, что в случае погашения задолженности "Лисичанскводоканал" сможет внести предоплату ООО "Энера Восток" за электроэнергию и ООО "Луганское энергетическое объединение" за распределение и передачу электроэнергии.
Напомним, 19 августа в результате задолженности за электроснабжение было отключено объекты КП "Лисичанскводоканал" - 4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции - в городе Лисичанск.
Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск - всего около 80 тыс. жителей.
22 августа в Лисичанске восстановили электроснабжение водоканала.