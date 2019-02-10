Жінку викрили на спробі вбити колишнього чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Херсонській області жінку та її двох знайомих було затримано під час спроби здійснити замах на її колишнього чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Зловмисників затримали поряд з будинком, де мешкає колишній чоловік, якого планували вбити заради наживи. Троє підозрюваних – колишня дружина 1989 року народження та двоє її знайомих 1988 та 1980 років народження – планували зарізати чоловіка, розчленувати його тіло та закопати рештки. Після чого зловмисники планували забрати всі цінності з будинку жертви та зникнути.
Однак правоохоронцям стало відомо про підготовку вбивства. Усіх підозрюваних було затримано до моменту скоєння злочину.
Наразі триває слідство за ознаками злочину підготовка до умисного вбивства - ст. 14 та ст. 115 КК України.
Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала трьох виконавців та замовника вбивства.