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Жінку викрили на спробі вбити колишнього чоловіка

Жінку викрили на спробі вбити колишнього чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Херсонській області жінку та її двох знайомих було затримано під час спроби здійснити замах на її колишнього чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Зловмисників затримали поряд з будинком, де мешкає колишній чоловік, якого планували вбити заради наживи. Троє підозрюваних – колишня дружина 1989 року народження та двоє її знайомих 1988 та 1980 років народження – планували зарізати чоловіка, розчленувати його тіло та закопати рештки. Після чого зловмисники планували забрати всі цінності з будинку жертви та зникнути.

Однак правоохоронцям стало відомо про підготовку вбивства. Усіх підозрюваних було затримано до моменту скоєння злочину.

Наразі триває слідство за ознаками злочину підготовка до умисного вбивства - ст. 14 та ст. 115 КК України.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала трьох виконавців та замовника вбивства.

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