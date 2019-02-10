Женщину уличили в попытке убить бывшего мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Херсонской области женщина и ее двое знакомых были задержаны во время попытки посягнуть на ее бывшего мужа. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Злоумышленников задержали рядом с домом, где живет бывший муж, которого планировали убить ради наживы. Трое подозреваемых - бывшая жена 1989 года рождения и двое ее знакомых 1988 и 1980 годов рождения - планировали зарезать мужчину, расчленить его тело и закопать остатки. После чего злоумышленники планировали забрать все ценности из дома жертвы и исчезнуть.
Однако правоохранителям стало известно о подготовке убийства. Всех подозреваемых задержали до момента совершения преступления.
Ведется следствие по признакам преступления подготовка к умышленному убийству - ст. 14 и ст. 115 УК Украины.
Напомним, в Ровенской области полиция задержала трех исполнителей и заказчика убийства.