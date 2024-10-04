Зеленський зустрівся з освітянами з прикордонних регіонів та присвоїв почесні звання
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з педагогами із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини. Він відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання за важливу роботу в прикордонних з агресором регіонах.
Напередодні Дня працівників освіти Президент Володимир Зеленський у Сумах зустрівся з педагогами із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
"Це дуже важливий день для кожного з нас. Особливо ми це розуміємо в такі складні часи війни", – сказав Зеленський.
Зеленський відзначив важливість роботи вчителів у тих областях, які межують із державою-агресоркою.
"Люди кажуть: там, де є церква, там є віра, надія. Мені здається, що там, де школа, є впевненість у майбутньому", – додав Президент.
Зеленський подякував педагогам за те, що вони продовжують працювати в Україні й цим роблять внесок у її безпеку.
Шмигаль назвав п’ять напрямків, на яких зосередився уряд задля забезпечення освітніх можливостей03.09.24, 12:31 • 10732 перегляди
Зеленський відзначив освітян державними нагородами:
• Вячеслава Харченка, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. Миколи Жуковського "Харківський авіаційний інститут", – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня;
• Валерія Каркачова, майстра виробничого навчання Сумського хіміко-технологічного центру професійно-технічної освіти, та Олену Семеног, професорку кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка, – медалями "За працю і звитягу".
Президент також присвоїв почесні звання: "Заслужений працівник освіти України" – Віктору Завадському, учителеві Олександрівського ліцею, та Віталіні Мисловець, учительці Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка; "Заслужений працівник освіти України" – Тетяні Дорошенко, завідувачці кафедри Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Тараса Шевченка, Василю Карпуші, ректорові Сумського державного університету, Валентині Москаленко, доцентові кафедри Національного університету "Чернігівська політехніка", Ніні Рудник, директорці Гончарівського ліцею ім. героя АТО Дмитра Степанченка, та Олені Устименко-Косоріч, професорці кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка; "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" – Андрію Євтифієву, старшому викладачеві кафедри НТУ "Харківський політехнічний інститут".
Крім того, Зеленський вручив сумській школярці Нікіті Савічевій, яка торік урятувала з пожежі молодших братів і сестру, медаль "За врятоване життя".
Понад 750 шкіл мають своїх інспекторів служби освітньої безпеки03.10.24, 11:03 • 11708 переглядiв