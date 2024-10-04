Зеленський зустрівся з освітянами з прикордонних регіонів та присвоїв почесні звання

ukenru
11:37 • 19015 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 45920 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 79995 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 136389 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 179544 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 258991 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165742 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141779 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128247 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 196204 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 125447 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 61437 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 94976 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 71541 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 57206 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 125417 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 258991 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196204 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226502 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4704 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 17078 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 21705 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 26957 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37353 перегляди
Актуальне
Зеленський зустрівся з освітянами з прикордонних регіонів та присвоїв почесні звання

Зеленський зустрівся з освітянами з прикордонних регіонів та присвоїв почесні звання

Київ • УНН

 • 21277 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з педагогами із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини. Він відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання за важливу роботу в прикордонних з агресором регіонах.

Напередодні Дня працівників освіти Президент Володимир Зеленський у Сумах зустрівся з педагогами із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

"Це дуже важливий день для кожного з нас. Особливо ми це розуміємо в такі складні часи війни", – сказав Зеленський.

Зеленський відзначив важливість роботи вчителів у тих областях, які межують із державою-агресоркою.

"Люди кажуть: там, де є церква, там є віра, надія. Мені здається, що там, де школа, є впевненість у майбутньому", – додав Президент.

Зеленський подякував педагогам за те, що вони продовжують працювати в Україні й цим роблять внесок у її безпеку.

Шмигаль назвав п’ять напрямків, на яких зосередився уряд задля забезпечення освітніх можливостей03.09.24, 12:31 • 10732 перегляди

Зеленський відзначив освітян державними нагородами:

• Вячеслава Харченка, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. Миколи Жуковського "Харківський авіаційний інститут", – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня;

• Валерія Каркачова, майстра виробничого навчання Сумського хіміко-технологічного центру професійно-технічної освіти, та Олену Семеног, професорку кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка, – медалями "За працю і звитягу".

Президент також присвоїв почесні звання: "Заслужений працівник освіти України" – Віктору Завадському, учителеві Олександрівського ліцею, та Віталіні Мисловець, учительці Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка; "Заслужений працівник освіти України" – Тетяні Дорошенко, завідувачці кафедри Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Тараса Шевченка, Василю Карпуші, ректорові Сумського державного університету, Валентині Москаленко, доцентові кафедри Національного університету "Чернігівська політехніка", Ніні Рудник, директорці Гончарівського ліцею ім. героя АТО Дмитра Степанченка, та Олені Устименко-Косоріч, професорці кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка; "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" – Андрію Євтифієву, старшому викладачеві кафедри НТУ "Харківський політехнічний інститут".

Крім того, Зеленський вручив сумській школярці Нікіті Савічевій, яка торік урятувала з пожежі молодших братів і сестру, медаль "За врятоване життя".

Понад 750 шкіл мають своїх інспекторів служби освітньої безпеки03.10.24, 11:03 • 11708 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
chernihivЧернігів
poltavaПолтава
sumyСуми
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63