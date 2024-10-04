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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с педагогами из приграничных регионов и присвоил почетные звания

Зеленский встретился с педагогами из приграничных регионов и присвоил почетные звания

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 16:29  •  5761 просмотра

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Президент Зеленский встретился с педагогами из Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областей. Он отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания за важную работу в приграничных с агрессором регионах.

Накануне Дня работников образования Президент Владимир Зеленский в Сумах встретился с педагогами из Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областей, отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

«Это очень важный день для каждого из нас. Особенно мы это понимаем в такие сложные времена войны», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил важность работы учителей в тех областях, которые граничат с государством-агрессором.

«Люди говорят: там, где есть церковь, там есть вера, надежда. Мне кажется, что там, где школа, есть уверенность в будущем», - добавил Президент.

Зеленский поблагодарил педагогов за то, что они продолжают работать в Украине и этим вносят вклад в ее безопасность.

Шмыгаль назвал пять направлений, на которых сосредоточилось правительство для обеспечения образовательных возможностей3 сентября 2024, 09:31 • 10431 просмотр

Зеленский отметил педагогов государственными наградами:

- Вячеслава Харченко, заведующего кафедрой Национального аэрокосмического университета им. Николая Жуковского «Харьковский авиационный институт», - орденом «За заслуги» III степени;

- Валерия Каркачева, мастера производственного обучения Сумского химико-технологического центра профессионально-технического образования, и Елену Семеног, профессора кафедры Сумского государственного педагогического университета им. Антона Макаренко, - медалями «За труд и доблесть».

Президент также присвоил почетные звания: «Заслуженный работник образования Украины» - Виктору Завадскому, учителю Александровского лицея, и Виталине Мисловец, учительнице Миргородского лицея имени Тараса Шевченко; „Заслуженный работник образования Украины“ - Татьяне Дорошенко, заведующей кафедрой Национального университета „Черниговский коллегиум“ им. Тараса Шевченко, Василию Карпуше, ректору Сумского государственного университета, Валентине Москаленко, доценту кафедры Национального университета «Черниговская политехника», Нине Рудник, директору Гончаровского лицея им. героя АТО Дмитрия Степанченко, и Елене Устименко-Косорич, профессору кафедры Сумского государственного педагогического университета им. Антона Макаренко; «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» - Андрею Евтифиеву, старшему преподавателю кафедры НТУ «Харьковский политехнический институт».

Кроме того, Зеленский вручил сумской школьнице Никите Савичевой, которая в прошлом году спасла из пожара младших братьев и сестру, медаль «За спасенную жизнь».

Более 750 школ имеют своих инспекторов службы образовательной безопасности3 октября 2024, 08:03 • 10919 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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