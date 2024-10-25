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Зеленський відмовив у візиті генсеку ООН через його поїздку до Казані - AFP

Київ • УНН

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Президент України не прийме Антоніо Гутерріша через його участь у саміті БРІКС в росії. Генсек ООН зустрівся з путіним у Казані, що викликало критику з боку Зеленського.

Зеленський відмовив у візиті генсеку ООН через його поїздку до Казані - AFP

Президент України Володимир Зеленський відмовив генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу у візиті в Київ через його поїздку в росію на саміт БРІКС, повідомила у п'ятницю агенція AFP із посиланням на джерела в ОП, передає УНН.

"Зеленський відхилив візит глави ООН в Україну через поїздку до росії: Джерело в Офісі президента України", - йдеться у повідомленні AFP.

Доповнення

23 жовтня Антоніу Гутерріш здійснив неанонсований візит до Казані на початку саміту БРІКС.

Там, зокрема він зустрівся із путіним. 

Президент Зеленський розкритикував візит Генсека ООН до Казані на саміт БРІКС. 

У Європейській комісії прокоментували участь Генсека ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у російські казані. Як вказав речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, ЄС вірить, що Гутерреш посилить заклики до росії і російського диктатора володимира путіна припинити агресію та вивести війська з України. 

Тетяна Краєвська

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