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Зеленский отказал в визите генсеку ООН из-за его поездки в Казань - AFP

Зеленский отказал в визите генсеку ООН из-за его поездки в Казань - AFP

Киев  •  УНН

12:09 • 8976 просмотра

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Президент Украины не примет Антонио Гутерриша из-за его участия в саммите БРИКС в россии. Генсек ООН встретился с путиным в Казани, что вызвало критику со стороны Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу в визите в Киев из-за его поездки в россию на саммит БРИКС, сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источники в ОП, передает УНН.

"Зеленский отклонил визит главы ООН в Украину из-за поездки в россию: Источник в Офисе президента Украины", - говорится в сообщении AFP.

Дополнение

23 октября Антониу Гутерриш совершил неанонсированный визит в Казань в начале саммита БРИКС.

Там, в частности он встретился с путиным. 

Президент Зеленский раскритиковал визит Генсека ООН в Казань на саммит БРИКС. 

В Европейской комиссии прокомментировали участие Генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в российском котле. Как указал представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, ЕС верит, что Гутерреш усилит призывы к россии и российскому диктатору владимиру путину прекратить агрессию и вывести войска из Украины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
antoniu-guterrishАнтониу Гутерриш
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина