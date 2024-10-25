Зеленский отказал в визите генсеку ООН из-за его поездки в Казань - AFP
Киев • УНН
Президент Украины не примет Антонио Гутерриша из-за его участия в саммите БРИКС в россии. Генсек ООН встретился с путиным в Казани, что вызвало критику со стороны Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу в визите в Киев из-за его поездки в россию на саммит БРИКС, сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источники в ОП, передает УНН.
"Зеленский отклонил визит главы ООН в Украину из-за поездки в россию: Источник в Офисе президента Украины", - говорится в сообщении AFP.
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23 октября Антониу Гутерриш совершил неанонсированный визит в Казань в начале саммита БРИКС.
Там, в частности он встретился с путиным.
Президент Зеленский раскритиковал визит Генсека ООН в Казань на саммит БРИКС.
В Европейской комиссии прокомментировали участие Генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в российском котле. Как указал представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, ЕС верит, что Гутерреш усилит призывы к россии и российскому диктатору владимиру путину прекратить агрессию и вывести войска из Украины.