Зеленський: від Південної Кореї є підтримка, проте вона обмежена в передачі військової допомоги
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про нормальний діалог з Південною Кореєю, але відзначив обмеження щодо військової допомоги. Україна фіксує присутність північнокорейських військових на окупованих територіях.
Між Україною та Південною Кореєю нормальний діалог та підтримка, утім Сеул має обмеження щодо передачі військової допомоги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає УНН з посиланням на Суспільне.
Деталі
На запитання, чи змінилась взаємодія України із Південною Кореєю, Президент відповів, що "є нормальний діалог та підтримка", втім Південна Корея має обмеження щодо передачі військової допомоги.
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Також Зеленський повідомив, що Україна фіксувала присутність офіцерів та технічного персоналу з КНДР на тимчасово окупованих територіях. Імовірно, їх направили раніше, аби підготуватись до відправки контингенту.
"Як ними керувати, як командувати? Я маю на увазі, мову спілкування. Думаю, це серйозні складнощі", - сказав Зеленський.
Доповнення
Повідомлялося, що розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, включно з підрозділами спецпризначенців.
Newsweek повідомляло, що Південна Корея розглядає можливість підтримки України після дій Північної Кореї.
Президент Зеленський заявляв, що Україні необхідна рішучість від партнерів, зважаючи на нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Зеленський зазначив, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і КНДР.