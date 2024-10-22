Зеленский: от Южной Кореи есть поддержка, однако она ограничена в передаче военной помощи

ukenru
УНН ищет редактора ленты новостей
  •  17786 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  25561 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  47920 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  65915 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  101279 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  76210 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  68959 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  74613 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
  •  112484 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  136461 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Франция подписали грантовый договор на 200 млн евро

Украина и Франция подписали грантовый договор на 200 млн евро

  •  105462 просмотра
В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок

В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок

  •  93733 просмотра
Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

  •  82618 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  100701 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  78854 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  78854 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  101273 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  100701 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

  •  112478 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

  •  136456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

  •  68135 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  88648 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  126982 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  163123 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  111765 просмотра
Актуальное
Зеленский: от Южной Кореи есть поддержка, однако она ограничена в передаче военной помощи

Зеленский: от Южной Кореи есть поддержка, однако она ограничена в передаче военной помощи

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:48  •  7498 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил о нормальном диалоге с Южной Кореей, но отметил ограничения по военной помощи. Украина фиксирует присутствие северокорейских военных на оккупированных территориях.

Между Украиной и Южной Кореей нормальный диалог и поддержка, впрочем Сеул имеет ограничения по передаче военной помощи. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

Детали

На вопрос, изменилось ли взаимодействие Украины с Южной Кореей, Президент ответил, что "есть нормальный диалог и поддержка", впрочем Южная Корея имеет ограничения по передаче военной помощи.

Зафиксировано прибытие военных из КНДР на военную базу рф - ASTRA22 октября 2024, 11:11 • 11176 просмотров

Также Зеленский сообщил, что Украина фиксировала присутствие офицеров и технического персонала из КНДР на временно оккупированных территориях. Вероятно, их направили раньше, чтобы подготовиться к отправке контингента.

"Как ими управлять, как командовать? Я имею в виду, язык общения. Думаю, это серьезные сложности", - сказал Зеленский.

Дополнение

Сообщалось, что разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украину 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.  

Newsweek сообщало, что Южная Корея рассматривает возможность поддержки Украины после действий Северной Кореи.

Президент Зеленский заявлял, что Украине необходима решимость от партнеров, учитывая новую роль Северной Кореи в поддержке россии. Зеленский отметил, что путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и КНДР.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина