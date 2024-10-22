Зеленский: от Южной Кореи есть поддержка, однако она ограничена в передаче военной помощи
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о нормальном диалоге с Южной Кореей, но отметил ограничения по военной помощи. Украина фиксирует присутствие северокорейских военных на оккупированных территориях.
Между Украиной и Южной Кореей нормальный диалог и поддержка, впрочем Сеул имеет ограничения по передаче военной помощи. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".
Детали
На вопрос, изменилось ли взаимодействие Украины с Южной Кореей, Президент ответил, что "есть нормальный диалог и поддержка", впрочем Южная Корея имеет ограничения по передаче военной помощи.
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Также Зеленский сообщил, что Украина фиксировала присутствие офицеров и технического персонала из КНДР на временно оккупированных территориях. Вероятно, их направили раньше, чтобы подготовиться к отправке контингента.
"Как ими управлять, как командовать? Я имею в виду, язык общения. Думаю, это серьезные сложности", - сказал Зеленский.
Дополнение
Сообщалось, что разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украину 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.
Newsweek сообщало, что Южная Корея рассматривает возможность поддержки Украины после действий Северной Кореи.
Президент Зеленский заявлял, что Украине необходима решимость от партнеров, учитывая новую роль Северной Кореи в поддержке россии. Зеленский отметил, что путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и КНДР.