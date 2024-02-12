Зеленський про Ставку: була окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній Ставці була окрема доповідь щодо українських дій на півдні, зокрема у Херсонській області. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

Зеленський нагадав, що провів сьогодні перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів.

"Доповіли щодо ситуації на фронті. Купʼянський напрямок, Лиманський, Бахмутський. Звичайно, Авдіївка. Марʼїнський напрямок, Запорізький напрямок. Окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема у Херсонській області. Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури: енергетики, обʼєктів теплопостачання, водопостачання – усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів", - розповів Зеленський.

За його словами, була також на Ставці доповідь про забезпечення всіх підрозділів.

"Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає. Як і завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння – на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", - розповів Зеленський.

Зеленський висловив вдячність усім представникам, зокрема, місцевої влади і кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво – системи РЕБ.