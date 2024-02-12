Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшней Ставке был отдельный доклад по украинским действиям на юге, в частности в Херсонской области. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Зеленский напомнил, что провел сегодня первое заседание Ставки с участием новых военных командующих.

"Доложили о ситуации на фронте. Купянское направление, Лиманское, Бахмутское. Конечно, Авдеевка. Марьинское направление, Запорожское направление. Отдельный доклад по нашим действиям на юге, в частности в Херсонской области. Был подробный отчет по защите критической инфраструктуры: энергетики, объектов теплоснабжения, водоснабжения - всего того, что является неизменной мишенью для российских ракет и дронов", - рассказал Зеленский.

По его словам, был также на Ставке доклад об обеспечении всех подразделений.

"Чтобы добавить больше защиты, добавляем больше силы, больше возможностей нашим мобильным огневым группам. Увеличим и количество таких групп. Они являются одной из основ нашей защиты от российского террора, и я благодарен всем, кто служит в мобильных огневых группах, тренирует их и помогает. Как и всегда, был сегодня на Ставке доклад об обеспечении всех наших подразделений: снаряды, дроны, РЭБ. Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия - на всех уровнях: и на центральном, от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал", - рассказал Зеленский.

Зеленский выразил благодарность всем представителям, в частности, местной власти и каждому украинскому предпринимателю, всем украинским разработчикам, которые развивают такое производство - системы РЭБ.