Зеленський про блокування Польщею української агропродукції: якщо рішення не буде знайдене – Україна захищатиме свій бізнес
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив, що він сподівається, що питання блокування Польщею українського експорту буде вирішено, і що Україна захищатиме свій бізнес.
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції наголосив, що дуже сподівається на вирішення питання з блокуванням українського експорту Польщею. Він додав, що союз з Польщею для України важливий, однак, якщо ситуація не вирішиться – Україна захищатиме свій бізнес, передає кореспондент УНН.
Зеленський наголосив, що заборона на імпорт української агропродукції до Польщі політично мотивована і використовується польськими політиками для тиску на європейські інституції. Але, він також висловив сподівання, що український та польський прем’єри знайдуть шлях для вирішення проблеми.
"Використовувати Україну як тиск на європейські інститути - це просто несправедливо. Я думаю, що прем'єри знайдуть кроки у відповідь. Для нас важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, ми захищатимемо нас бізнес", - заявив глава держави.
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Він додав, що у нього робочі відносини з прем'єром Польщі Дональдом Туском, і що у нього була низка зустрічей - з польським президентом Анджеєм Дудою, і з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Водночас Зеленський зауважив, що взагалі не хотів би аби між польським і українським суспільствами був кордон.
"Я хотів би сказати, що ми вдячні польському суспільству, яке з самого початку - з українцями, і це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили... щоб зараз цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами", - зауважив Зеленський.
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