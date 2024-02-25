Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул, что он надеется, что вопрос блокирования Польшей украинского экспорта будет решен, и что Украина будет защищать свой бизнес.
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции отметил, что очень надеется на решение вопроса с блокированием украинского экспорта Польшей. Он добавил, что союз с Польшей для Украины важен, однако, если ситуация не решится - Украина будет защищать свой бизнес, передает корреспондент УНН.
Зеленский отметил, что запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу политически мотивирован и используется польскими политиками для давления на европейские институты. Но, он также выразил надежду, что украинский и польский премьеры найдут путь для решения проблемы.
"Использовать Украину как давление на европейские институты - это просто несправедливо. Я думаю, что премьеры найдут ответные шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать нас бизнес", - заявил глава государства.
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Он добавил, что у него рабочие отношения с премьером Польши Дональдом Туском, и что у него был ряд встреч - с польским президентом Анджеем Дудой, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В то же время Зеленский отметил, что вообще не хотел бы, чтобы между польским и украинским обществами была граница.
"Я хотел бы сказать, что мы благодарны польскому обществу, которое с самого начала - с украинцами, и это факт. И очень не хотелось бы, чтобы политики так делали... чтобы сейчас эта граница, которая есть между нами, чтобы она была между нашими обществами", - отметил Зеленский.
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
Президент Зеленский подчеркнул, что он надеется, что вопрос блокирования Польшей украинского экспорта будет решен, и что Украина будет защищать свой бизнес.
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