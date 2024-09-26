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Зеленський подякував США за майже 8 млрд дол. оборонної допомоги Україні

Зеленський подякував США за майже 8 млрд дол. оборонної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 16568 перегляди

Президент України висловив вдячність США за надання значної оборонної допомоги на суму $7,9 млрд та нові санкції проти росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки для захисту України та досягнення перемоги.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність США за надання значної оборонної допомоги на суму $7,9 млрд та нові санкції проти росії, пише УНН.

Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти росії

- написав Президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

"Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США", - вказав Глава держави.

Зі слів Зеленського, "ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки".

Я вдячний Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей. Додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України. Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності росії фінансувати свою агресію проти України

- зазначив Президент.

"Україна та Сполучені Штати залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами. Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією", - підкреслив Зеленський.

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить26.09.24, 13:15 • 17845 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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