Зеленский поблагодарил США за почти 8 млрд долл. оборонной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление значительной оборонной помощи на сумму $7,9 млрд и новые санкции против россии, пишет УНН.

Благодарен Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против россии

"От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенные Штаты, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США", - указал Глава государства.

По словам Зеленского, "мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности".

Я благодарен Соединенным Штатам за предоставление важнейших средств для защиты наших людей. Дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины. Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности россии финансировать свою агрессию против Украины