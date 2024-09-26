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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поблагодарил США за почти 8 млрд долл. оборонной помощи Украине

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26 сентября 2024, 10:19  •  8688 просмотра

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Президент Украины выразил благодарность США за предоставление значительной оборонной помощи на сумму $7,9 млрд и новые санкции против России. Зеленский подчеркнул важность поддержки для защиты Украины и достижения победы.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление значительной оборонной помощи на сумму $7,9 млрд и новые санкции против россии, пишет УНН.

Благодарен Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против россии

- написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенные Штаты, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США", - указал Глава государства.

По словам Зеленского, "мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности".

Я благодарен Соединенным Штатам за предоставление важнейших средств для защиты наших людей. Дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины. Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности россии финансировать свою агрессию против Украины

- отметил Президент.

"Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, преданными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами. Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев в справедливом деле Украины о победе над российской агрессией", - подчеркнул Зеленский.

Байден объявил новый пакет помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов: что туда входит26 сентября 2024, 10:15 • 8957 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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